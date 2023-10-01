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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 01 октября 2023
Крылья Советов
01.10.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 0
Завершен
Спартак
8'
Ю. Горшков
25'
Ю. Горшков
78'
Б. Гарре
90'
В. Шитов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Спартак
ГОЛ! 4:0!
В. Шитов
90'
Замена
Е. Карпицкий
️️️️
А. Рахманович
88'
Желтая карточка
Ф. Костанца
86'
84'
Желтая карточка
М. Игнатов
83'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
М. Витюгов
82'
Замена
В. Шитов
️️️️
Б. Гарре
82'
81'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Д. Хлусевич
80'
Желтая карточка
А. Соболев
ГОЛ! 3:0!
Б. Гарре
Пас отдал
Ф. Костанца
78'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ю. Горшков
77'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Н. Салтыков
77'
60'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Р. Зобнин
60'
Замена
Х. Медина
️️️️
К. Промес
60'
Замена
О. Рябчук
️️️️
Д. Денисов
Желтая карточка
Б. Гарре
41'
Желтая карточка
А. Рахманович
36'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Горшков
Пас отдал
А. Рахманович
25'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Горшков
Пас отдал
Н. Салтыков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
23
Гленн Бейл
ПВ
7
Бенхамин Гарре
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
10
Тео Бонгонда
АП
11
Виктор Мозес
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Расиль Асайдулин
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
58
Семен Фадеев
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
3-1-1-3-2
1
Овсянников
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
22
Костанца
8
Витюгов
14
Салтыков
11
Рахманович
23
Бейл
7
Гарре
15
Рассказов
4-1-1-3-1
98
Максименко
26
Хлусевич
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
47
Зобнин
11
Мозес
10
Бонгонда
10
Промес
7
Соболев
4
Горшков
31
Зотов
31
Зотов
4
Горшков
8
Витюгов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
8
Витюгов
14
Салтыков
29
Ежов
29
Ежов
14
Салтыков
11
Рахманович
21
Карпицкий
21
Карпицкий
11
Рахманович
7
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
7
Гарре
97
Денисов
5
Рябчук
5
Рябчук
97
Денисов
26
Хлусевич
68
Литвинов
68
Литвинов
26
Хлусевич
10
Бонгонда
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Бонгонда
47
Зобнин
77
Зиньковский
77
Зиньковский
47
Зобнин
10
Промес
28
Медина
28
Медина
10
Промес
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Расиль Асайдулин
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
71
Илья Свинов
ВР
58
Семен Фадеев
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
71
Михаил Недоспасов
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Расиль Асайдулин
ПВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
58
Семен Фадеев
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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