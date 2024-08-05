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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 05 августа 2024
Спартак
05.08.2024, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
29'
М. Угальде
40'
Д. Пруцев
56'
М. Угальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Крылья Советов
86'
Желтая карточка
П. Попов
Замена
В. Жозе
️️️️
М. Угальде
84'
78'
Замена
П. Попов
️️️️
Г. Бейл
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Чернов
78'
73'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Витюгов
73'
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
Р. Ежов
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
73'
68'
Желтая карточка
Г. Бейл
Желтая карточка
Д. Денисов
62'
61'
Замена
И. Олейников
️️️️
Д. Цыпченко
61'
Замена
Т. Галдамес
️️️️
В. Шитов
ГОЛ! 3:0!
М. Угальде
Пас отдал
Э. Барко
56'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Зиньковский
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пруцев
Пас отдал
Э. Барко
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
Пас отдал
С. Бабич
29'
28'
Желтая карточка
М. Витюгов
23'
Желтая карточка
С. Бабкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Иван Олейников
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
23
Чернов
6
Бабич
26
Хлусевич
18
Умяров
25
Пруцев
77
Зиньковский
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
3-1-1-3-2
30
Песьяков
23
Бейл
3
Солдатенков
95
Гапонов
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
15
Рассказов
19
Орозко
10
Цыпченко
73
Шитов
77
Зиньковский
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Зиньковский
23
Чернов
68
Литвинов
68
Литвинов
23
Чернов
26
Хлусевич
97
Денисов
97
Денисов
26
Хлусевич
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
73
Шитов
3
Галдамес
3
Галдамес
73
Шитов
8
Витюгов
2
Печенин
2
Печенин
8
Витюгов
29
Ежов
21
Иванисеня
21
Иванисеня
29
Ежов
10
Цыпченко
19
Олейников
19
Олейников
10
Цыпченко
23
Бейл
92
Попов
92
Попов
23
Бейл
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
15
Офсайды
1
4
Количество передач
591
344
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин
АVAR – Сергей Чебан
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко, Дурасов)
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