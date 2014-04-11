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Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 11 апреля 2014
Спартак
11.04.2014, пятница, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
14'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
87'
Замена
А. Делькин
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
Кариока
82'
Замена
П. Эберт
️️️️
А. Озбилиз
77'
76'
Желтая карточка
П. Немов
Замена
К. Комбаров
️️️️
С. Паршивлюк
71'
70'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Р. Аджинджал
69'
Желтая карточка
С. Драгун
68'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Кабайеро
Желтая карточка
Д. Глушаков
62'
Желтая карточка
Е. Макеев
57'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Ромуло
55'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мовсисян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
27
Ромуло
ОП
8
Тино Коста
ЦП
5
Кариока
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-4-1
31
Дикань
23
Комбаров
34
Макеев
16
Боккетти
18
Паршивлюк
27
Ромуло
14
Хурадо
8
Коста
5
Кариока
23
Озбилиз
14
Мовсисян
3-3-3-1
82
Муха
33
Ятченко
25
Амисулашвили
0
Таранов
15
Цаллагов
5
Немов
21
Драгун
2
Горо
8
Махмудов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
18
Паршивлюк
9
Комбаров
9
Комбаров
18
Паршивлюк
23
Озбилиз
20
Эберт
20
Эберт
23
Озбилиз
27
Ромуло
88
Глушаков
88
Глушаков
27
Ромуло
20
Аджинджал
11
Чочиев
11
Чочиев
20
Аджинджал
8
Махмудов
90
Делькин
90
Делькин
8
Махмудов
9
Кабайеро
12
Корниленко
12
Корниленко
9
Кабайеро
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
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