Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 08 августа 2016
Спартак
08.08.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
70'
А. Ещенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
86'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Чочиев
81'
Замена
С. Божин
️️️️
Д. Ятченко
Замена
Ромуло
️️️️
К. Промес
81'
75'
Замена
Д. Бруно
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
Фернандо
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Ещенко
Пас отдал
Д. Комбаров
70'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
68'
Замена
И. Попов
️️️️
Р. Зобнин
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Фернандо
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
25
Алексей Концедалов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
27
Ромуло
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Ребров
35
Таски
16
Боккетти
2
Кутепов
23
Комбаров
38
Ещенко
47
Зобнин
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
3-3-2-1-1
1
Лория
33
Ятченко
30
Надсон
0
Таранов
15
Цаллагов
25
Концедалов
23
Родич
11
Ткачев
44
Башкиров
11
Чочиев
18
Яхович
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
47
Зобнин
71
Попов
71
Попов
47
Зобнин
10
Промес
27
Ромуло
27
Ромуло
10
Промес
33
Ятченко
47
Божин
47
Божин
33
Ятченко
11
Ткачев
9
Бруно
9
Бруно
11
Ткачев
11
Чочиев
12
Корниленко
12
Корниленко
11
Чочиев
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
17
Александр Зуев
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
61
Николай Кирица
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Спартак
Крылья Советов
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
30
«Ростов» – «Крылья Советов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 20 ноября 2026
10:05
1
РПЛ: шансы «Ростова» и «Крыльев Советов» на победу в матче 15 тура
09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+