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РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 18 сентября 2011
Спартак
18.09.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
4'
Д. Де Зеув
30'
Э. МакГиди
82'
Э. Эменике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
ГОЛ! 3:0!
Э. Эменике
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
А. Дзюба
Замена
О. Короман
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
А. Шешуков
Замена
А. Шешуков
️️️️
Д. Де Зеув
Замена
А. Соснин
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Тихонов
ГОЛ! 2:0!
Э. МакГиди
Пас отдал
А. Тихонов
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Зеув
Пас отдал
Э. Эменике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
90
Андрей Тихонов
(К)
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Деми Де Зеув
ЦП
5
Кариока
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
33
Огнен Короман
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
4-3-1-2
31
Дикань
9
Комбаров
17
Сухи
2
Пареха
34
Макеев
90
Тихонов
5
Кариока
6
Де Зеув
46
МакГиди
10
Эменике
22
Дзюба
4-1-4-1
16
Веремко
98
Петров
0
Таранов
79
Джорджевич
12
Пономаренко
15
Цаллагов
8
Бобер
84
Воробьев
80
Приёмов
28
Григорян
12
Корниленко
22
Дзюба
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
22
Дзюба
6
Де Зеув
7
Шешуков
7
Шешуков
6
Де Зеув
90
Тихонов
7
Козлов
7
Козлов
90
Тихонов
84
Воробьев
33
Короман
33
Короман
84
Воробьев
28
Григорян
23
Соснин
23
Соснин
28
Григорян
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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