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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 23 ноября 2022
Крылья Советов
23.11.2022, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
73'
А. Коваленко
74'
С. Пиняев
57'
Н. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Спартак
Желтая карточка
Ф. Костанца
90'
89'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Ш. Николсон
Замена
А. Рахманович
️️️️
А. Коваленко
88'
Желтая карточка
Г. Бейл
84'
Замена
И. Гапонов
️️️️
Д. Цыпченко
82'
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Глушенков
82'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
С. Пиняев
82'
Желтая карточка
С. Пиняев
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Пиняев
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Коваленко
Пас отдал
Г. Бейл
73'
66'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Рассказов
66'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Н. Чернов
57'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чернов
Пас отдал
А. Соболев
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Зиньковский
Замена
С. Бабкин
️️️️
Д. Якуба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Спартак
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ломаев
3
Солдатенков
4
Евгеньев
23
Бейл
22
Костанца
8
Якуба
8
Коваленко
9
Пиняев
29
Ежов
10
Глушенков
10
Цыпченко
4-2-3-1
98
Максименко
97
Денисов
39
Маслов
23
Чернов
32
Классен
47
Зобнин
25
Пруцев
15
Рассказов
77
Зиньковский
10
Промес
11
Николсон
8
Коваленко
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Коваленко
9
Пиняев
4
Горшков
4
Горшков
9
Пиняев
10
Цыпченко
95
Гапонов
95
Гапонов
10
Цыпченко
8
Якуба
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Якуба
10
Глушенков
73
Шитов
73
Шитов
10
Глушенков
23
Чернов
14
Джикия
14
Джикия
23
Чернов
15
Рассказов
68
Литвинов
68
Литвинов
15
Рассказов
77
Зиньковский
7
Соболев
7
Соболев
77
Зиньковский
11
Николсон
11
Мелешин
11
Мелешин
11
Николсон
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
18
Артем Соколов
АП
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
57
Александр Селихов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Солидарность Арена
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