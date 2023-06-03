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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 03 июня 2023
Крылья Советов
03.06.2023, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
55'
Б. Гарре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Спартак
Замена
А. Зуев
️️️️
Б. Гарре
89'
77'
Замена
П. Мелешин
️️️️
Б. Кейта
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Бабкин
74'
Замена
Г. Зотов
️️️️
В. Шитов
74'
Желтая карточка
Б. Гарре
64'
60'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Игнатов
60'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Пруцев
ГОЛ! 1:0!
Б. Гарре
55'
46'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Д. Денисов
45'
+2
Желтая карточка
Н. Чернов
Желтая карточка
В. Шитов
45'
+1
42'
Желтая карточка
Р. Литвинов
39'
Желтая карточка
Д. Денисов
31'
Желтая карточка
М. Игнатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Фролов
4
Горшков
95
Гапонов
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
6
Бабкин
7
Гарре
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
4-1-2-3
98
Максименко
26
Хлусевич
23
Чернов
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
25
Пруцев
47
Зобнин
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Промес
73
Шитов
31
Зотов
31
Зотов
73
Шитов
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
17
Зуев
17
Зуев
7
Гарре
97
Денисов
15
Тавареш
15
Тавареш
97
Денисов
25
Пруцев
11
Мозес
11
Мозес
25
Пруцев
8
Игнатов
17
Кейта
17
Кейта
8
Игнатов
Кейта
11
Мелешин
11
Мелешин
Кейта
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
89
Артур Загородников
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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