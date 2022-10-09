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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 09 октября 2022
Спартак
09.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Крылья Советов
45+5'
К. Промес
50'
А. Соболев
61'
А. Соболев
73'
Р. Литвинов
90+5'
К. Промес
6'
Р. Ежов
56'
А. Рахманович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Крылья Советов
ГОЛ! 5:2!
К. Промес
Пас отдал
П. Маслов
90'
+5
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Н. Умяров
85'
Травма
Н. Умяров
84'
82'
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Рахманович
82'
Замена
А. Соколов
️️️️
А. Коваленко
Замена
М. Мевля
️️️️
Г. Джикия
80'
Замена
П. Маслов
️️️️
Д. Пруцев
80'
ГОЛ! 4:2!
Р. Литвинов
Пас отдал
К. Промес
73'
72'
Замена
С. Бабкин
️️️️
М. Витюгов
72'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Ежов
66'
Замена
А. Чиркович
️️️️
С. Пиняев
ГОЛ! 3:2!
А. Соболев
Пас отдал
А. Зиньковский
61'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Ш. Николсон
59'
56'
ГОЛ! 2:2!
А. Рахманович
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
Пас отдал
Д. Пруцев
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Промес
Пас отдал
Д. Денисов
45'
+5
43'
Желтая карточка
Г. Зотов
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ежов
Пас отдал
М. Глушенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Шамар Николсон
РФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
31
Георгий Зотов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
8
Максим Витюгов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Роман Ежов
ПП
10
Максим Глушенков
ЦФ
11
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
28
Даниил Зорин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Селихов
97
Денисов
68
Литвинов
14
Джикия
26
Хлусевич
18
Умяров
25
Пруцев
47
Зобнин
10
Промес
7
Соболев
11
Николсон
4-4-2
1
Ломаев
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
31
Зотов
29
Ежов
8
Витюгов
8
Коваленко
9
Пиняев
11
Рахманович
10
Глушенков
18
Умяров
15
Рассказов
15
Рассказов
18
Умяров
14
Джикия
32
Мевля
32
Мевля
14
Джикия
25
Пруцев
39
Маслов
39
Маслов
25
Пруцев
11
Николсон
77
Зиньковский
77
Зиньковский
11
Николсон
8
Витюгов
6
Бабкин
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Коваленко
18
Соколов
18
Соколов
8
Коваленко
9
Пиняев
32
Чиркович
32
Чиркович
9
Пиняев
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
11
Рахманович
73
Шитов
73
Шитов
11
Рахманович
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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