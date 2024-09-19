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FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 19 сентября 2024
Спартак
19.09.2024, четверг, 20:45
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Крылья Советов
2'
Ш. Николсон
19'
Р. Зобнин
41'
К. Печенин (АГ)
89'
Р. Мангаш
68'
В. Шитов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Крылья Советов
ГОЛ! 4:1!
Р. Мангаш
89'
86'
Вторая желтая
К. Печенин
80'
Травма
М. Витюгов
79'
Замена
Б. Гарре
️️️️
В. Шитов
Замена
А. Дуарте
️️️️
Р. Литвинов
71'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Ш. Николсон
71'
70'
Желтая карточка
Ф. Костанца
68'
ГОЛ! 3:1!
В. Шитов
Пас отдал
У. Бабаев
63'
Замена
С. Бабкин
️️️️
В. Мендес
57'
Замена
У. Бабаев
️️️️
Д. Цыпченко
57'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
Д. Ороз
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
Д. Зорин
️️️️
О. Рябчук
46'
46'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
Г. Бейл
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Печенин
41'
34'
Желтая карточка
К. Печенин
Желтая карточка
Д. Хлусевич
25'
Желтая карточка
Маркиньос
24'
ГОЛ! 2:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
Маркиньос
19'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
О. Рябчук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
5
Виктор Мендес
ОП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
28
Даниил Зорин
АП
5
Эсекьель Барко
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Рябчук
14
Абена
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
47
Зобнин
25
Пруцев
77
Зиньковский
10
Маркиньос
11
Николсон
4-2-2-2
1
Овсянников
23
Бейл
95
Гапонов
5
Ороз
2
Печенин
8
Витюгов
5
Мендес
19
Орозко
27
Дмитриев
73
Шитов
10
Цыпченко
47
Зобнин
7
Мангаш
7
Мангаш
47
Зобнин
68
Литвинов
4
Дуарте
4
Дуарте
68
Литвинов
5
Рябчук
28
Зорин
28
Зорин
5
Рябчук
11
Николсон
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Николсон
5
Ороз
4
Евгеньев
4
Евгеньев
5
Ороз
23
Бейл
22
Костанца
22
Костанца
23
Бейл
5
Мендес
6
Бабкин
6
Бабкин
5
Мендес
73
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Бабаев
7
Бабаев
10
Цыпченко
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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