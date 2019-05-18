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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 18 мая 2019
Крылья Советов
18.05.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Спартак
83'
Т. Бурлак
18'
З. Луиш (П)
50'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
90'
+6
Желтая карточка
А. Гулиев
90'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Фернандо
87'
Желтая карточка
Фернандо
85'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Л. Мельгарехо
ГОЛ! 1:2!
Т. Бурлак
Пас отдал
М. Рабиу
83'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
В. Денисов
82'
73'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Л. Адриано
Замена
П. Антон
️️️️
П. Яковлев
59'
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Айртон
48'
Желтая карточка
Р. Зобнин
47'
Желтая карточка
И. Гапонов
44'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
С. Рыжиков
43'
39'
Желтая карточка
Л. Адриано
Желтая карточка
В. Денисов
38'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Луиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
49
Роман Шишкин
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Фернандо
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
5
Пол Антон
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
Спартак
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Рыжиков
29
Денисов
19
Самарджич
90
Бурлак
31
Зотов
49
Шишкин
19
Рабиу
31
Ткачук
77
Зиньковский
91
Яковлев
7
Шейдаев
4-4-2
98
Максименко
38
Ещенко
14
Джикия
95
Гапонов
6
Айртон
47
Зобнин
20
Фернандо
99
Гулиев
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
4
Адриано
29
Денисов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
29
Денисов
91
Яковлев
5
Антон
5
Антон
91
Яковлев
10
Мельгарехо
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Мельгарехо
20
Фернандо
18
Умяров
18
Умяров
20
Фернандо
4
Адриано
88
Ташаев
88
Ташаев
4
Адриано
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
Остались в запасе
8
Михаил Игнатов
АП
1
Артем Поплевченков
ВР
16
Владислав Терешкин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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