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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 04 апреля 2018
Крылья Советов
04.04.2018, среда, 17:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Спартак
90+2'
А. Соболев
20'
З. Луиш
71'
К. Промес
77'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Спартак
ГОЛ! 1:3!
А. Соболев
Пас отдал
Г. Зотов
90'
+2
89'
Замена
С. Ханни
️️️️
К. Промес
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Чочиев
82'
80'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Адриано
Замена
С. Мияилович
️️️️
С. Корниленко
80'
79'
Замена
А. Самедов
️️️️
Р. Зобнин
77'
ГОЛ! 0:3!
Л. Адриано
Пас отдал
З. Луиш
Замена
Г. Зотов
️️️️
И. Таранов
75'
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
З. Луиш
20'
ГОЛ! 0:1!
З. Луиш
Пас отдал
Фернандо
Желтая карточка
О. Ланин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
10
Азер Алиев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
4
Луис Адриано
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
3-3-1-1-2
14
Конюхов
90
Бурлак
30
Надсон
0
Таранов
10
Алиев
64
Ланин
33
Ятченко
4
Кленкин
11
Чочиев
12
Корниленко
7
Соболев
4-1-2-2-1
57
Селихов
38
Ещенко
52
Максимович
2
Кутепов
10
Мельгарехо
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
4
Адриано
10
Промес
29
Зе Луиш
0
Таранов
31
Зотов
31
Зотов
0
Таранов
11
Чочиев
44
Башкиров
44
Башкиров
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Мияилович
22
Мияилович
12
Корниленко
10
Промес
94
Ханни
94
Ханни
10
Промес
4
Адриано
8
Пашалич
8
Пашалич
4
Адриано
47
Зобнин
19
Самедов
19
Самедов
47
Зобнин
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
88
Виталий Шильников
ВР
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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