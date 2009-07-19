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РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 19 июля 2009
Спартак
19.07.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
89'
В. Быстров
29'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
+3
Замена
Е. Савин
️️️️
В. Игнатьев
+2
Желтая карточка
Р. Шишкин
ГОЛ! 1:1!
В. Быстров
Желтая карточка
С. Джанаев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
М. Штранцль
Замена
А. Павленко
️️️️
С. Ковальчук
Замена
И. Таранов
️️️️
О. Иванов
Желтая карточка
В. Быстров
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 0:1!
Т. Калачев
Пас отдал
И. Ярошик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛВ
5
Кариока
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
12
Алекс
АП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
4-2-3-1
35
Джанаев
30
Фатхи
39
Штранцль
25
Йиранек
18
Паршивлюк
5
Кариока
39
Ковальчук
32
Баженов
12
Алекс
34
Быстров
11
Веллитон
4-5-1
31
Лобос
49
Шишкин
39
Ярошик
63
Белозеров
3
Леилтон
2
Калачев
19
Иванов
8
Бобер
55
Кулик
20
Аджинджал
0
Коллер
39
Ковальчук
8
Павленко
8
Павленко
39
Ковальчук
32
Баженов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
32
Баженов
19
Иванов
0
Таранов
0
Таранов
19
Иванов
2
Калачев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
2
Калачев
Игнатьев
99
Савин
99
Савин
Игнатьев
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
20
Игнас Дедура
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
В.Семенов (Гатчина)
Е.Волнин (Владимир)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:45 (прямая); "Спорт" 15:55 (прямая)
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