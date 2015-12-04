Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Крылья Советов
Спартак - Крылья Советов: обзор матча 04 декабря 2015
Спартак
04.12.2015, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
1'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Крылья Советов
86'
Замена
Б. Садик
️️️️
Д. Ятченко
84'
Замена
М. Родич
️️️️
Ж. Симайс
84'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Чочиев
Замена
В. Гранат
️️️️
И. Кутепов
80'
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
78'
Замена
К. Комбаров
️️️️
С. Паршивлюк
70'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
З. Луиш
60'
Желтая карточка
Ромуло
50'
39'
Желтая карточка
Ж. Симайс
Желтая карточка
И. Кутепов
36'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
27'
21'
Желтая карточка
А. Яхович
Желтая карточка
С. Боккетти
7'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Д. Комбаров
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Крылья Советов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
32
Николас Каналес
ЦФ
4-4-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Кутепов
18
Паршивлюк
71
Попов
21
Зотов
88
Глушаков
27
Ромуло
10
Промес
29
Зе Луиш
3-4-1-1-1
1
Лория
12
Симайс
30
Надсон
90
Бурлак
25
Концедалов
20
Померко
15
Цаллагов
33
Ятченко
89
Молло
11
Чочиев
18
Яхович
2
Кутепов
13
Гранат
13
Гранат
2
Кутепов
18
Паршивлюк
9
Комбаров
9
Комбаров
18
Паршивлюк
29
Зе Луиш
14
Мовсисян
14
Мовсисян
29
Зе Луиш
12
Симайс
23
Родич
23
Родич
12
Симайс
11
Чочиев
8
Габулов
8
Габулов
11
Чочиев
33
Ятченко
9
Садик
9
Садик
33
Ятченко
Остались в запасе
Спартак
Крылья Советов
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
1
Антон Митрюшкин
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
27
Жуниор Ахиссан
ЦФ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Спартак - Крылья Советов
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Владимир Миневич (Смоленск)
Резервный судья:
Евгений Турбин (Москва)
Инспектор:
Станислав Валерьевич Сухина (Малаховка)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Спартак
Крылья Советов
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
14:39
9
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
Вчера, 22:34
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
Вчера, 18:11
Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
15:28
2
В «Спартаке» приняли решение по Довбне
14:39
9
Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
Вчера, 22:34
6
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
Вчера, 18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
Вчера, 16:38
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+