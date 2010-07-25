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Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 25 июля 2010
Крылья Советов
25.07.2010, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
+3
Вторая желтая
А. Шешуков
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Б. Петрович
Замена
П. Яковлев
️️️️
Джано
Замена
Н. Баженов
️️️️
И. Саенко
Замена
О. Самсонов
️️️️
С. Ткачев
Замена
Б. Петрович
️️️️
О. Иванов
Замена
А. Козлов
️️️️
К. Майдана
Желтая карточка
С. Будылин
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
А. Шешуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
7
Джано
АП
10
Иван Саенко
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
4-3-1-2
31
Лобос
3
Будылин
0
Таранов
63
Белозеров
2
Хозин
11
Ткачев
20
Аджинджал
19
Иванов
16
Ставпец
12
Стрелков
99
Савин
4-1-3-1-1
30
Песьяков
34
Макеев
39
Штранцль
17
Сухи
18
Паршивлюк
7
Шешуков
10
Саенко
80
Ибсон
8
Майдана
7
Джано
39
Ари
Петрович
56
Гриднев
56
Гриднев
Петрович
19
Иванов
11
Петрович
11
Петрович
19
Иванов
11
Ткачев
36
Самсонов
36
Самсонов
11
Ткачев
10
Саенко
32
Баженов
32
Баженов
10
Саенко
8
Майдана
7
Козлов
7
Козлов
8
Майдана
7
Джано
91
Яковлев
91
Яковлев
7
Джано
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
22
Николай Цыган
ВР
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н.Голубев
А.Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:10 (прямая); "Россия 2" 22:30 (в записи)
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