16 мая на «Вилла Парк» в Бирмингеме пройдет один из ключевых матчей 37-го тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Для хозяев этот матч – шанс укрепиться в еврокубковой зоне, тогда как «шпоры» борются за выживание, находясь в опасной близости от зоны вылета. Обе команды находятся в разной форме и с разной мотивацией, что делает матч особенно интересным для прогнозирования.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 36 туров имеет в активе 63 очка и занимает шестое место. Команда находится в хорошей форме и выигрывает дома на протяжении семи матчей подряд. В последних пяти играх «Вилла» забила 7 голов, в среднем 1.40 за матч, и пропустила 6 – показатель не идеальный, но достаточно стабильный. Самым результативным игроком является Олли Уоткинс, у которого 17 голов в 52 встречах. Также стоит отметить, что «Астон Вилла» забивает в 12 матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. При этом оборона команды не всегда справляется с давлением – в среднем 1.20 пропущенного гола за игру в последних турах.

«Тоттенхэм»

Сезон для «Тоттенхэма» складывается крайне неудачно. Команда идет на 17-й строчке, набрав всего 38 очков. Подопечные Анге Постекоглу не могут выиграть в пяти турах Премьер-лиги подряд. За это время «Тоттенхэм» пропустил 9 голов и забил 7, то есть в среднем 1.40 гола за игру в атаке и 1.80 – в защите. Команда пропускает в 11 матчах подряд, что ярко иллюстрирует проблемы в обороне. Бреннан Джонсон с 17 мячами является лучшим снайпером клуба, но даже его результативность не спасает «шпор» от негативных результатов. Гостевые матчи также даются лондонцам с трудом.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

6-е место, 63 очка.

7 побед подряд дома.

В последних 5 играх: 7 забито, 6 пропущено.

В среднем: 1.40 гола за матч, 1.20 пропущено.

Лучший бомбардир – Олли Уоткинс (17 голов).

«Тоттенхэм»

17-е место, 38 очков.

Не выигрывает в 5 матчах Премьер-лиги.

В последних 5 играх: 7 забито, 9 пропущено.

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено.

Лучший бомбардир – Бреннан Джонсон (17 голов).

Личные встречи 25% (8) 13% (4) 63% (20) 31 Забитых мячей 66 0.97 В среднем за матч 2.06 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 4:4 Англия. Кубок, 1/16 финала Астон Вилла 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 10 тур Тоттенхэм 4 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 28 тур Астон Вилла 0 : 4 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 13 тур Тоттенхэм 1 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 36 тур Астон Вилла 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 18 тур Тоттенхэм 0 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 32 тур Астон Вилла 0 : 4 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Тоттенхэм 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 37 тур Тоттенхэм 1 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 18 тур Астон Вилла 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур Астон Вилла 2 : 3 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 1 тур Тоттенхэм 3 : 1 Астон Вилла Англия. Кубок, 1/32 финала Тоттенхэм 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 30 тур Астон Вилла 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 11 тур Тоттенхэм 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 32 тур Тоттенхэм 0 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 10 тур Астон Вилла 1 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 38 тур Тоттенхэм 3 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 8 тур Астон Вилла 0 : 2 Тоттенхэм Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Астон Вилла 0 : 4 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 19 тур Астон Вилла 0 : 4 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 7 тур Тоттенхэм 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 37 тур Астон Вилла 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 12 тур Тоттенхэм 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 19 тур Астон Вилла 1 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-Лига, 7 тур Тоттенхэм 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур Тоттенхэм 0 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 14 тур Астон Вилла 1 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 29 тур Астон Вилла 1 : 2 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 4 тур Тоттенхэм 1 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 21 тур Астон Вилла 2 : 1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 8 тур Тоттенхэм 4 : 4 Астон Вилла

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

Форма команд говорит в пользу «Астон Виллы». Бирмингемцы стабильно побеждают на своем поле и демонстрируют уверенную игру в атаке. У «Тоттенхэма» есть потенциал забить, учитывая атакующую активность, но их оборона дает сбои в каждом матче. «Вилла» играет организованно, мотивирована еврокубками и имеет преимущество домашнего поля. Ожидаем победу хозяев в результативном матче, в котором обе команды отметятся голами.

Прогноз на точный счeт: Победа «Астон Виллы» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: