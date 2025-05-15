16 мая на «Вилла Парк» в Бирмингеме пройдет один из ключевых матчей 37-го тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Для хозяев этот матч – шанс укрепиться в еврокубковой зоне, тогда как «шпоры» борются за выживание, находясь в опасной близости от зоны вылета. Обе команды находятся в разной форме и с разной мотивацией, что делает матч особенно интересным для прогнозирования.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» после 36 туров имеет в активе 63 очка и занимает шестое место. Команда находится в хорошей форме и выигрывает дома на протяжении семи матчей подряд. В последних пяти играх «Вилла» забила 7 голов, в среднем 1.40 за матч, и пропустила 6 – показатель не идеальный, но достаточно стабильный. Самым результативным игроком является Олли Уоткинс, у которого 17 голов в 52 встречах. Также стоит отметить, что «Астон Вилла» забивает в 12 матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. При этом оборона команды не всегда справляется с давлением – в среднем 1.20 пропущенного гола за игру в последних турах.
«Тоттенхэм»
Сезон для «Тоттенхэма» складывается крайне неудачно. Команда идет на 17-й строчке, набрав всего 38 очков. Подопечные Анге Постекоглу не могут выиграть в пяти турах Премьер-лиги подряд. За это время «Тоттенхэм» пропустил 9 голов и забил 7, то есть в среднем 1.40 гола за игру в атаке и 1.80 – в защите. Команда пропускает в 11 матчах подряд, что ярко иллюстрирует проблемы в обороне. Бреннан Джонсон с 17 мячами является лучшим снайпером клуба, но даже его результативность не спасает «шпор» от негативных результатов. Гостевые матчи также даются лондонцам с трудом.
Факты о командах:
«Астон Вилла»
- 6-е место, 63 очка.
- 7 побед подряд дома.
- В последних 5 играх: 7 забито, 6 пропущено.
- В среднем: 1.40 гола за матч, 1.20 пропущено.
- Лучший бомбардир – Олли Уоткинс (17 голов).
«Тоттенхэм»
- 17-е место, 38 очков.
- Не выигрывает в 5 матчах Премьер-лиги.
- В последних 5 играх: 7 забито, 9 пропущено.
- В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено.
- Лучший бомбардир – Бреннан Джонсон (17 голов).
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
Форма команд говорит в пользу «Астон Виллы». Бирмингемцы стабильно побеждают на своем поле и демонстрируют уверенную игру в атаке. У «Тоттенхэма» есть потенциал забить, учитывая атакующую активность, но их оборона дает сбои в каждом матче. «Вилла» играет организованно, мотивирована еврокубками и имеет преимущество домашнего поля. Ожидаем победу хозяев в результативном матче, в котором обе команды отметятся голами.
Прогноз на точный счeт: Победа «Астон Виллы» со счeтом 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Астон Виллы» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.05