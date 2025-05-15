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Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: Премьер-лига Англии, 16 мая 2025

15 мая 2025 9:23
Астон Вилла - Тоттенхэм
16 мая 2025, пятница 21:30 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
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16 мая на «Вилла Парк» в Бирмингеме пройдет один из ключевых матчей 37-го тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Для хозяев этот матч – шанс укрепиться в еврокубковой зоне, тогда как «шпоры» борются за выживание, находясь в опасной близости от зоны вылета. Обе команды находятся в разной форме и с разной мотивацией, что делает матч особенно интересным для прогнозирования.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 36 туров имеет в активе 63 очка и занимает шестое место. Команда находится в хорошей форме и выигрывает дома на протяжении семи матчей подряд. В последних пяти играх «Вилла» забила 7 голов, в среднем 1.40 за матч, и пропустила 6 – показатель не идеальный, но достаточно стабильный. Самым результативным игроком является Олли Уоткинс, у которого 17 голов в 52 встречах. Также стоит отметить, что «Астон Вилла» забивает в 12 матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. При этом оборона команды не всегда справляется с давлением – в среднем 1.20 пропущенного гола за игру в последних турах.

«Тоттенхэм»

Сезон для «Тоттенхэма» складывается крайне неудачно. Команда идет на 17-й строчке, набрав всего 38 очков. Подопечные Анге Постекоглу не могут выиграть в пяти турах Премьер-лиги подряд. За это время «Тоттенхэм» пропустил 9 голов и забил 7, то есть в среднем 1.40 гола за игру в атаке и 1.80 – в защите. Команда пропускает в 11 матчах подряд, что ярко иллюстрирует проблемы в обороне. Бреннан Джонсон с 17 мячами является лучшим снайпером клуба, но даже его результативность не спасает «шпор» от негативных результатов. Гостевые матчи также даются лондонцам с трудом.

Факты о командах:

«Астон Вилла»

  • 6-е место, 63 очка.
  • 7 побед подряд дома.
  • В последних 5 играх: 7 забито, 6 пропущено.
  • В среднем: 1.40 гола за матч, 1.20 пропущено.
  • Лучший бомбардир – Олли Уоткинс (17 голов).

«Тоттенхэм»

  • 17-е место, 38 очков.
  • Не выигрывает в 5 матчах Премьер-лиги.
  • В последних 5 играх: 7 забито, 9 пропущено.
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено.
  • Лучший бомбардир – Бреннан Джонсон (17 голов).

Личные встречи
25% (8)
13% (4)
63% (20)
31
Забитых мячей
66
0.97
В среднем за матч
2.06
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  4:4
Англия. Кубок, 1/16 финала
Астон Вилла
2 : 1
09.02.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
4 : 1
03.11.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
0 : 4
10.03.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
1 : 2
26.11.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Астон Вилла
2 : 1
13.05.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Тоттенхэм
0 : 2
01.01.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
0 : 4
09.04.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 1
03.10.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1 : 2
19.05.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0 : 2
21.03.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 3
16.02.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 1
10.08.2019
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
2 : 0
08.01.2017
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
0 : 2
13.03.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
3 : 1
02.11.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
0 : 1
11.04.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Астон Вилла
1 : 2
02.11.2014
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Тоттенхэм
3 : 0
11.05.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Астон Вилла
0 : 2
20.10.2013
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Астон Вилла
0 : 4
24.09.2013
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
0 : 4
26.12.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 0
07.10.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Астон Вилла
1 : 1
06.05.2012
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Астон Вилла
1 : 2
26.12.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
2 : 1
02.10.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
0 : 0
06.02.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 1
28.11.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Астон Вилла
1 : 2
15.03.2009
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
1 : 2
15.09.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
2 : 1
01.01.2008
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Тоттенхэм
4 : 4
01.10.2007
Астон Вилла
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Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

Форма команд говорит в пользу «Астон Виллы». Бирмингемцы стабильно побеждают на своем поле и демонстрируют уверенную игру в атаке. У «Тоттенхэма» есть потенциал забить, учитывая атакующую активность, но их оборона дает сбои в каждом матче. «Вилла» играет организованно, мотивирована еврокубками и имеет преимущество домашнего поля. Ожидаем победу хозяев в результативном матче, в котором обе команды отметятся голами.

Прогноз на точный счeт: Победа «Астон Виллы» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Астон Виллы» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.05

6.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Астон Вилла
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