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Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 11 апреля 2015
Тоттенхэм
11.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
35'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
90'
+7
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
Э. Ламела
90'
+6
90'
+4
Вторая желтая
К. Санчес
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+3
81'
Желтая карточка
К. Бентеке
Замена
Д. Йедлин
️️️️
В. Кирикеш
79'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Таунсенд
79'
70'
Замена
Д. Коул
️️️️
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Н. Бенталеб
66'
63'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Шадли
62'
58'
Желтая карточка
К. Санчес
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Бакуна
18'
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
К. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ворм
3
Роуз
15
Дайер
17
Фасио
21
Кирикеш
8
Мэйсон
6
Бенталеб
89
Шадли
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
3-4-1-2
1
Гьюзан
26
Кларк
12
Влаар
15
Ричардсон
18
Делф
15
Санчес
8
Клеверли
10
Бакуна
10
Грилиш
20
Бентеке
11
Агбонлахор
21
Кирикеш
2
Йедлин
2
Йедлин
21
Кирикеш
25
Таунсенд
9
Ламела
9
Ламела
25
Таунсенд
89
Шадли
9
Сольдадо
9
Сольдадо
89
Шадли
26
Кларк
17
Бэйкер
17
Бэйкер
26
Кларк
11
Агбонлахор
12
Коул
12
Коул
11
Агбонлахор
10
Грилиш
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Грилиш
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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