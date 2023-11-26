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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 26 ноября 2023
Тоттенхэм
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
22'
Д. Ло Чельсо
45+7'
П. Торрес
61'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
90'
+2
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
90'
+1
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. МакГинн
Замена
А. Велис
️️️️
Д. Ло Чельсо
86'
82'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Замена
О. Скипп
️️️️
Б. Хиль
71'
61'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ю. Тилеманс
46'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
М. Диаби
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Кэш
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
П. Торрес
Пас отдал
Д. Луис
41'
Желтая карточка
Д. МакГинн
38'
Желтая карточка
Б. Камара
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Р. Бентанкур
32'
27'
Желтая карточка
М. Кэш
ГОЛ! 1:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
П. Порро
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
23
Порро
4
Дэвис
22
Эмерсон
30
Бентанкур
7
Сон
20
Ло Чельсо
21
Кулушевски
17
Хиль
22
Джонсон
3-4-1-1-1
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
12
Динь
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
17
Хиль
34
Скипп
34
Скипп
17
Хиль
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
20
Ло Чельсо
9
Велис
9
Велис
20
Ло Чельсо
19
Диаби
18
Тилеманс
18
Тилеманс
19
Диаби
7
МакГинн
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
МакГинн
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
2
Кэш
17
Бэйли
17
Бэйли
2
Кэш
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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