Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 16 февраля 2020
Астон Вилла
16.02.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
9'
Т. Алдервейрелд (АГ)
53'
Б. Энгелс
27'
Т. Алдервейрелд
45+2'
Х. Сон
90+4'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
90'
+6
Замена
Я. Вертонген
️️️️
С. Бергвейн
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Х. Сон
Желтая карточка
М. Накамба
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Жилберт
86'
83'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Алли
Замена
Борха
️️️️
М. Саматта
83'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
70'
60'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Э. Дайер
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Дринкуотер
60'
ГОЛ! 2:2!
Б. Энгелс
Пас отдал
Д. Грилиш
53'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Э. Дайер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Алдервейрелд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Борха
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
3-2-2-2-1
25
Рейна
3
Энгелс
15
Конса
30
Хаус
23
Таргетт
24
Жилберт
4
Дринкуотер
12
Луис
10
Грилиш
21
Эль-Гази
25
Саматта
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
4
Дэвис
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
7
Сон
34
Бергвейн
4
Дринкуотер
6
Накамба
6
Накамба
4
Дринкуотер
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
25
Саматта
17
Борха
17
Борха
25
Саматта
15
Дайер
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
15
Дайер
34
Бергвейн
14
Вертонген
14
Вертонген
34
Бергвейн
8
Алли
83
Фернандеш
83
Фернандеш
8
Алли
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Тоттенхэм
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+