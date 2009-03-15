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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 15 марта 2009
Астон Вилла
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
85'
Д. Карью
5'
Д. Дженас
50'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:2!
Д. Карью
Пас отдал
Д. Милнер
Замена
К. Гарднер
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Л. Модрич
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Г. Агбонлахор
Желтая карточка
Р. Кин
Замена
Д. Карью
️️️️
З. Найт
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
ГОЛ! 0:2!
Д. Бент
Пас отдал
Р. Кин
Замена
В. Чорлука
️️️️
Д. Зокора
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 0:1!
Д. Дженас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
(К)
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ПП
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
39
Найт
3
Куэльяр
15
Янг
6
Рео-Кокер
20
Милнер
19
Петров
18
Бэрри
19
Хески
11
Агбонлахор
4-4-2
1
Гомес
16
Зокора
39
Вудгейт
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
22
Кэмпбелл
8
Паласиос
10
Модрич
16
Дженас
10
Бент
7
Кин
19
Хески
8
Гарднер
8
Гарднер
19
Хески
39
Найт
11
Карью
11
Карью
39
Найт
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
16
Зокора
14
Чорлука
14
Чорлука
16
Зокора
10
Модрич
23
О'Хара
23
О'Хара
10
Модрич
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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