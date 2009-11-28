Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 28 ноября 2009
Астон Вилла
28.11.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
10'
Г. Агбонлахор
78'
М. Доусон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Замена
Р. Кин
️️️️
Н. Кранчар
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
ГОЛ! 1:0!
Г. Агбонлахор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
(К)
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Робби Кин
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
36
Янг
22
Данн
41
Бейе
15
Янг
3
Куэльяр
20
Милнер
6
Рео-Кокер
19
Петров
11
Карью
11
Агбонлахор
4-4-2
1
Гомес
14
Чорлука
4
Бассонг
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
23
Хаддлстоун
8
Паласиос
19
Кранчар
15
Крауч
9
Дефо
6
Рео-Кокер
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
6
Рео-Кокер
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
19
Кранчар
7
Кин
7
Кин
19
Кранчар
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Астон Вилла
Тоттенхэм
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
Вчера, 01:23
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+