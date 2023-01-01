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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 01 января 2023
Тоттенхэм
01.01.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
50'
Э. Буэндия
73'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
К. Чамберс
Замена
Д. Спенс
️️️️
И. Перишич
88'
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Хейбьерг
88'
82'
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Д. Луис
82'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Конса
82'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Буэндия
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Доэрти
80'
Замена
П. Сарр
️️️️
И. Биссума
80'
78'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. МакГинн
73'
ГОЛ! 0:2!
Д. Луис
Пас отдал
Д. МакГинн
66'
Желтая карточка
Э. Конса
66'
Замена
М. Кэш
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Б. Хиль
63'
Желтая карточка
И. Биссума
59'
56'
Желтая карточка
Т. Мингс
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
О. Уоткинс
Желтая карточка
Б. Дэвис
37'
Желтая карточка
К. Лангле
31'
Желтая карточка
К. Ромеро
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
2
Лангле
21
Ромеро
2
Доэрти
28
Биссума
23
Хейбьерг
17
Хиль
7
Сон
5
Перишич
9
Кейн
4-2-1-3
1
Ольсен
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
17
Хиль
30
Сессеньон
30
Сессеньон
17
Хиль
5
Перишич
99
Спенс
99
Спенс
5
Перишич
2
Доэрти
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Доэрти
23
Хейбьерг
34
Скипп
34
Скипп
23
Хейбьерг
28
Биссума
29
Сарр
29
Сарр
28
Биссума
12
Луис
5
Беднарек
5
Беднарек
12
Луис
10
Буэндия
12
Чамберс
12
Чамберс
10
Буэндия
17
Бэйли
2
Кэш
2
Кэш
17
Бэйли
7
МакГинн
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
МакГинн
15
Конса
28
Ингс
28
Ингс
15
Конса
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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