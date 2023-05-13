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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 13 мая 2023
Астон Вилла
13.05.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
8'
Д. Рэмзи
72'
Д. Луис
90'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
90'
+2
Замена
И. Перишич
️️️️
Б. Дэвис
Желтая карточка
О. Уоткинс
90'
+1
Замена
М. Кэш
️️️️
О. Уоткинс
90'
+1
Желтая карточка
Э. Янг
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Кейн
81'
Замена
А. Данжума
️️️️
П. Порро
80'
Желтая карточка
К. Ромеро
74'
Желтая карточка
Г. Кейн
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
72'
Замена
Б. Камара
️️️️
Л. Бэйли
68'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Э. Буэндия
68'
61'
Замена
И. Биссума
️️️️
О. Скипп
61'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ришарлисон
54'
Желтая карточка
О. Скипп
Желтая карточка
Д. МакГинн
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рэмзи
Пас отдал
Л. Бэйли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
11
Алекс Морено
5
Мингс
15
Конса
15
Янг
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
17
Бэйли
3-3-1-1-2
17
Форстер
22
Эмерсон
21
Ромеро
2
Лангле
23
Порро
34
Скипп
4
Дэвис
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
47
Ришарлисон
11
Уоткинс
2
Кэш
2
Кэш
11
Уоткинс
17
Бэйли
8
Камара
8
Камара
17
Бэйли
10
Буэндия
22
Дуран
22
Дуран
10
Буэндия
4
Дэвис
5
Перишич
5
Перишич
4
Дэвис
34
Скипп
28
Биссума
28
Биссума
34
Скипп
23
Порро
7
Данжума
7
Данжума
23
Порро
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Райан Мэйсон
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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