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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 03 ноября 2024
Тоттенхэм
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
49'
Б. Джонсон
75'
Д. Соланке
79'
Д. Соланке
90+6'
Д. Мэддисон
32'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
ГОЛ! 4:1!
Д. Мэддисон
90'
+6
Замена
А. Грей
️️️️
И. Удогие
82'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Ришарлисон
82'
81'
Замена
Б. Камара
️️️️
Ю. Тилеманс
81'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. Рэмзи
80'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. МакГинн
ГОЛ! 3:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Ришарлисон
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Кулушевски
75'
69'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Роджерс
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Ромеро
61'
60'
Замена
Д. Карлос
️️️️
М. Кэш
Желтая карточка
К. Ромеро
58'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
56'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
56'
Желтая карточка
П. Порро
54'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Х. Сон
49'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Роджерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
7
Сон
21
Кулушевски
19
Соланке
4-1-2-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
21
Ромеро
33
Дэвис
33
Дэвис
21
Ромеро
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
Ришарлисон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
Ришарлисон
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
13
Удогие
14
Грей
14
Грей
13
Удогие
2
Кэш
34
Карлос
34
Карлос
2
Кэш
18
Тилеманс
8
Камара
8
Камара
18
Тилеманс
41
Рэмзи
11
Филоджин
11
Филоджин
41
Рэмзи
17
Роджерс
22
Дуран
22
Дуран
17
Роджерс
7
МакГинн
17
Бэйли
17
Бэйли
7
МакГинн
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Лукас Бергвалл
АП
47
Майки Мур
ЛВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
14
Количество передач
393
379
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.61
1.85
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 1
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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