Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 09 апреля 2022
Астон Вилла
09.04.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
3'
Х. Сон
50'
Д. Кулушевски
66'
Х. Сон
71'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
90'
+1
Желтая карточка
Г. Кейн
84'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Э. Янг
82'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Динь
79'
78'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
74'
Желтая карточка
Эмерсон
71'
ГОЛ! 0:4!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Ингс
70'
66'
ГОЛ! 0:3!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Г. Кейн
29'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Д. Ингс
21'
21'
Замена
С. Регилон
️️️️
М. Доэрти
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
3-2-2-2-1
1
Льорис
22
Эмерсон
15
Дайер
21
Ромеро
2
Доэрти
4
Дэвис
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
12
Динь
15
Янг
15
Янг
12
Динь
28
Ингс
10
Буэндия
10
Буэндия
28
Ингс
11
Коутиньо
17
Бэйли
17
Бэйли
11
Коутиньо
2
Доэрти
3
Регилон
3
Регилон
2
Доэрти
21
Кулушевски
34
Бергвейн
34
Бергвейн
21
Кулушевски
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Тоттенхэм
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
1
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
1
Статистика Батракова в матче «Галатасарай» – «Астон Вилла»
Вчера, 23:23
2
Батраков едва не подрался с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 22:57
3
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+