Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 02 ноября 2014
Астон Вилла
02.11.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
16'
А. Вайманн
84'
Н. Шадли
90'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Сиссоко
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Желтая карточка
К. Санчес
89'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
А. Вайманн
86'
84'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Ламела
80'
Желтая карточка
Н. Шадли
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
74'
72'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
А. Вайманн
69'
Красная карточка
К. Бентеке
65'
61'
Желтая карточка
Я. Вертонген
58'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Э. Адебайор
46'
Замена
Э. Ламела
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
А. Сиссоко
38'
25'
Желтая карточка
К. Эриксен
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Ч. Н'Зогбиа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-3-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
12
Влаар
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
18
Вайманн
20
Бентеке
4-2-1-1-2
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
4
Кабуль
3
Роуз
8
Мэйсон
6
Капу
89
Шадли
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Сольдадо
18
Вайманн
15
Ричардсон
15
Ричардсон
18
Вайманн
26
Сиссоко
10
Бент
10
Бент
26
Сиссоко
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
28
Н'Зогбиа
6
Капу
25
Таунсенд
25
Таунсенд
6
Капу
24
Эриксен
9
Ламела
9
Ламела
24
Эриксен
25
Адебайор
9
Кейн
9
Кейн
25
Адебайор
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Тоттенхэм
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+