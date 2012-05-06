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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 06 мая 2012
Астон Вилла
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
35'
К. Кларк
61'
Э. Адебайор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
Замена
С. Паркер
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
А. Вайманн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Адебайор
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
А. Вайманн
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Хаттон
Красная карточка
Д. Роуз
ГОЛ! 1:0!
К. Кларк
18'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
26
Киран Кларк
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
2
Эрик Личай
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
30
Сандро
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
12
Аарон Леннон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Уорнок
22
Данн
3
Куэльяр
21
Хаттон
26
Кларк
17
Херд
28
Н'Зогбиа
7
Айрленд
19
Хески
2
Личай
4-1-3-2
24
Фридель
20
Доусон
36
Галлас
4
Кабуль
3
Роуз
10
Модрич
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
12
Леннон
25
Адебайор
21
Хаттон
39
Коллинс
39
Коллинс
21
Хаттон
19
Хески
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Хески
Вайманн
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
Вайманн
8
ван дер Ваарт
8
Паркер
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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