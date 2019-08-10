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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 10 августа 2019
Тоттенхэм
10.08.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
73'
Т. Н'Домбеле
86'
Г. Кейн
90'
Г. Кейн
9'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
Замена
О. Скипп
️️️️
Т. Н'Домбеле
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Сиссоко
90'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Э. Ламела
88'
Желтая карточка
Э. Ламела
87'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
86'
82'
Замена
Д. Луис
️️️️
К. Хурихейн
74'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
Уэсли
ГОЛ! 1:1!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Л. Моура
73'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Г. Уинкс
64'
59'
Замена
Хота
️️️️
Трезеге
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
Т. Мингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-3-2-1
1
Льорис
3
Роуз
23
Алдервейрелд
2
Уокер-Питерс
6
Санчес
17
Сиссоко
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
7
Моура
9
Ламела
9
Кейн
4-2-3-1
22
Хитон
27
Эль-Мохамади
2
Мингс
3
Энгелс
3
Тэйлор
14
Хурихейн
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Трезеге
7
Уэсли
22
Н'Домбеле
34
Скипп
34
Скипп
22
Н'Домбеле
9
Ламела
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ламела
4
Уинкс
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Уинкс
7
Трезеге
24
Хота
24
Хота
7
Трезеге
14
Хурихейн
12
Луис
12
Луис
14
Хурихейн
7
Уэсли
26
Коджиа
26
Коджиа
7
Уэсли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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