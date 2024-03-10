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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 10 марта 2024
Астон Вилла
10.03.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
50'
Д. Мэддисон
53'
Б. Джонсон
90+1'
Х. Сон
90+4'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
90'
+4
ГОЛ! 0:4!
Т. Вернер
Пас отдал
Х. Сон
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
88'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Б. Джонсон
87'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Д. Карлос
️️️️
Э. Конса
85'
70'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Сарр
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Л. Бэйли
69'
Красная карточка
Д. МакГинн
65'
61'
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ю. Тилеманс
58'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Лангле
58'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джонсон
Пас отдал
Х. Сон
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
П. Сарр
49'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
М. ван де Вен
19'
Желтая карточка
П. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-2-2
1
Мартинес
15
Конса
14
Торрес
2
Лангле
12
Динь
12
Луис
2
Кэш
7
МакГинн
18
Тилеманс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
7
Сон
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
15
Конса
34
Карлос
34
Карлос
15
Конса
17
Бэйли
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
17
Бэйли
18
Тилеманс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Тилеманс
2
Лангле
19
Диаби
19
Диаби
2
Лангле
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
22
Джонсон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
22
Джонсон
29
Сарр
30
Бентанкур
30
Бентанкур
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Робин Ольсен
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Эмерсон
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
15
Офсайды
5
2
Количество передач
293
692
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.63
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
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