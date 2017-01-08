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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 08 января 2017
Тоттенхэм
08.01.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
71'
Б. Дэвис
80'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
Замена
Д. Онома
️️️️
М. Сиссоко
84'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
80'
77'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Г. Агбонлахор
77'
Замена
А. Грин
️️️️
А. Адома
ГОЛ! 1:0!
Б. Дэвис
71'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Т. Алдервейрелд
70'
Замена
Д. Алли
️️️️
В. Янссен
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЛП
10
Джек Грилиш
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Джошуа Онома
АП
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Андре Грин
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Ворм
15
Дайер
20
Картер-Викерс
6
Виммер
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
4
Дэвис
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
14
Янссен
4-4-1-1
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Честер
17
Бэйкер
23
Амави
37
Адома
36
Тшибола
15
Йединак
10
Бакуна
10
Грилиш
11
Агбонлахор
23
Алдервейрелд
14
Н'Куду
14
Н'Куду
23
Алдервейрелд
14
Янссен
8
Алли
8
Алли
14
Янссен
17
Сиссоко
17
Онома
17
Онома
17
Сиссоко
37
Адома
19
Грин
19
Грин
37
Адома
11
Агбонлахор
44
МакКормак
44
МакКормак
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
13
Пау Лопес
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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