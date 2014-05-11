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Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 11 мая 2014
Тоттенхэм
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
14'
Паулиньо
35'
Н. Бэйкер (АГ)
38'
Э. Адебайор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
Замена
А. Притчард
️️️️
Г. Сигурдссон
83'
83'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Л. Бакуна
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Паулиньо
75'
Желтая карточка
К. Ноутон
73'
Замена
М. Велькович
️️️️
Сандро
63'
46'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Д. Боуэри
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Адебайор
38'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Бэйкер
35'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Сандро
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
3
Роуз
20
Доусон
21
Кирикеш
26
Ноутон
30
Сандро
18
Паулиньо
24
Эриксен
10
Сигурдссон
9
Кейн
25
Адебайор
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
12
Влаар
17
Бэйкер
5
Бертранд
8
Вествуд
10
Бакуна
18
Делф
11
Агбонлахор
18
Вайманн
18
Боуэри
30
Сандро
13
Велькович
13
Велькович
30
Сандро
18
Паулиньо
6
Бенталеб
6
Бенталеб
18
Паулиньо
10
Сигурдссон
10
Притчард
10
Притчард
10
Сигурдссон
18
Боуэри
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
18
Боуэри
10
Бакуна
47
Робинсон
47
Робинсон
10
Бакуна
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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