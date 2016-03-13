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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 13 марта 2016
Астон Вилла
13.03.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45'
Г. Кейн
48'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
90'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
87'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Д. Алли
78'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
К. Эриксен
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Хиль
70'
Замена
А. Грин
️️️️
Ж. Верету
62'
48'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
4-2-2-2
1
Гьюзан
26
Сиссоко
15
Лескотт
21
Хаттон
5
Окоре
8
Вествуд
5
Гуйе
10
Хиль
17
Верету
39
Жестеде
10
Айю
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Виммер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
3
Роуз
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
10
Хиль
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Хиль
17
Верету
19
Грин
19
Грин
17
Верету
8
Алли
8
Мэйсон
8
Мэйсон
8
Алли
24
Эриксен
14
Кэрролл
14
Кэрролл
24
Эриксен
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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