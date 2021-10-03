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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 03 октября 2021
Тоттенхэм
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
27'
П. Хейбьерг
71'
Л. Моура
67'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
89'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Ингс
Замена
Б. Хиль
️️️️
Л. Моура
89'
81'
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Хаус
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Н'Домбеле
76'
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
Пас отдал
Х. Сон
71'
69'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Рэмзи
Желтая карточка
К. Ромеро
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Таргетт
Желтая карточка
О. Скипп
36'
31'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Х. Сон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Регилон
21
Ромеро
15
Дайер
22
Эмерсон
34
Скипп
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-3-1-1-2
1
Мартинес
5
Мингс
30
Хаус
15
Конса
2
Кэш
12
Луис
23
Таргетт
7
МакГинн
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
7
Моура
17
Хиль
17
Хиль
7
Моура
30
Хаус
11
Траоре
11
Траоре
30
Хаус
28
Ингс
9
Арчер
9
Арчер
28
Ингс
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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