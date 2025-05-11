12 мая на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится центральный матч 36-го тура Серии А, где «Аталанта» примет «Рому». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Хозяева набрали форму в концовке сезона, а «Рома» показывает стабильность в результатах, несмотря на плотный график.

«Аталанта»

«Аталанта» уверенно смотрится в заключительной части чемпионата. Команда не проигрывает в 4 последних турах Серии А, при этом забивает во всех этих матчах. Победа над «Монцей» со счeтом 4:0 на выезде показала, что подопечные Гасперини набрали отличный ход. В среднем за 5 последних матчей клуб из Бергамо забивает 1.6 мяча и пропускает всего 0.4. Особое внимание стоит уделить форме форварда Матео Ретеги – он забил 27 мячей в 46 встречах и остаeтся главной ударной силой команды. «Аталанта» при этом сохраняет баланс между атакой и обороной: в последних двух домашних матчах – 1:1 с «Лечче» и 2:0 с «Болоньей» – команда практически не позволяла соперникам создавать опасные моменты.

«Рома»

«Рома» Жозе Моуринью сохраняет стабильность и продолжает бороться за зону ЛЧ. Три победы подряд – над «Фиорентиной», «Интером» и «Вероной» – вселяют уверенность в болельщиков «джалоросси». Особенно выделяется дисциплина в защите: три «сухих» матча подряд, всего два пропущенных за 5 туров. Однако при этом атакующие показатели несколько скромнее: 5 голов за 5 матчей, или в среднем 1 гол за игру. Лучший бомбардир команды Артем Довбик забил 17 мячей в 44 встречах и регулярно доставляет проблемы защитникам соперников. «Рома» забивает в 20 матчах подряд, что говорит о высокой надeжности и эффективности атаки, несмотря на невысокую результативность.

Факты о командах:

«Аталанта»

Не проигрывает в 4 турах подряд

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч

Забивает в каждом из последних 4 туров

Лучшая домашняя форма среди команд топ-5

«Рома»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает в 20 матчах подряд

Пропускает всего 0.40 гола за матч за последние 5 игр

Довбик – 17 мячей в сезоне

Личные встречи 35% (12) 24% (8) 41% (14) 53 Забитых мячей 53 1.56 В среднем за матч 1.56 4:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 14 тур Рома 0 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 36 тур Аталанта 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 19 тур Рома 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 31 тур Аталанта 3 : 1 Рома Италия. Серия А, 7 тур Рома 0 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 28 тур Рома 1 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 18 тур Аталанта 1 : 4 Рома Италия. Серия А, 32 тур Рома 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 13 тур Аталанта 4 : 1 Рома Италия. Серия А, 24 тур Аталанта 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 5 тур Рома 0 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 21 тур Аталанта 3 : 3 Рома Италия. Серия А, 2 тур Рома 3 : 3 Аталанта Италия. Серия А, 20 тур Рома 1 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 1 тур Аталанта 0 : 1 Рома Италия. Серия А, 32 тур Рома 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 13 тур Аталанта 2 : 1 Рома Италия. Серия А, 33 тур Аталанта 3 : 3 Рома Италия. Серия А, 14 тур Рома 0 : 2 Аталанта Италия. Серия А, 31 тур Рома 1 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 12 тур Аталанта 1 : 2 Рома Италия. Серия А, 33 тур Рома 3 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 14 тур Аталанта 1 : 1 Рома Италия. Серия А, 26 тур Аталанта 2 : 3 Рома Италия. Кубок, 1/8 финала Рома 3 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 7 тур Рома 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 25 тур Аталанта 4 : 1 Рома Италия. Серия А, 6 тур Рома 3 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 33 тур Рома 2 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 14 тур Аталанта 1 : 2 Рома Италия. Серия А, 24 тур Аталанта 3 : 0 Рома Италия. Серия А, 5 тур Рома 2 : 0 Аталанта Италия. Серия А, 37 тур Рома 2 : 1 Аталанта Италия. Серия А, 18 тур Аталанта 1 : 2 Рома

Прогноз на матч «Аталанта» – «Рома»

В матче двух команд с близкими по качеству составами всe решат нюансы. «Аталанта» дома играет агрессивнее и острее, а «Рома» делает ставку на контроль и надeжную оборону. Обе команды в отличной форме, но именно «Аталанта» сейчас выглядит чуть убедительнее. Хозяева показывают более вариативный футбол и, несмотря на силу обороны соперника, способны реализовать один из немногочисленных моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Аталанты».

Рекомендованные ставки: