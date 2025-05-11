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Прогноз на точный счёт матча «Аталанта» – «Рома»: Серия А, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:18
Аталанта - Рома
12 мая 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 36 тур
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6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Аталанты»
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12 мая на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится центральный матч 36-го тура Серии А, где «Аталанта» примет «Рому». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Хозяева набрали форму в концовке сезона, а «Рома» показывает стабильность в результатах, несмотря на плотный график.

«Аталанта»

«Аталанта» уверенно смотрится в заключительной части чемпионата. Команда не проигрывает в 4 последних турах Серии А, при этом забивает во всех этих матчах. Победа над «Монцей» со счeтом 4:0 на выезде показала, что подопечные Гасперини набрали отличный ход. В среднем за 5 последних матчей клуб из Бергамо забивает 1.6 мяча и пропускает всего 0.4. Особое внимание стоит уделить форме форварда Матео Ретеги – он забил 27 мячей в 46 встречах и остаeтся главной ударной силой команды. «Аталанта» при этом сохраняет баланс между атакой и обороной: в последних двух домашних матчах – 1:1 с «Лечче» и 2:0 с «Болоньей» – команда практически не позволяла соперникам создавать опасные моменты.

«Рома»

«Рома» Жозе Моуринью сохраняет стабильность и продолжает бороться за зону ЛЧ. Три победы подряд – над «Фиорентиной», «Интером» и «Вероной» – вселяют уверенность в болельщиков «джалоросси». Особенно выделяется дисциплина в защите: три «сухих» матча подряд, всего два пропущенных за 5 туров. Однако при этом атакующие показатели несколько скромнее: 5 голов за 5 матчей, или в среднем 1 гол за игру. Лучший бомбардир команды Артем Довбик забил 17 мячей в 44 встречах и регулярно доставляет проблемы защитникам соперников. «Рома» забивает в 20 матчах подряд, что говорит о высокой надeжности и эффективности атаки, несмотря на невысокую результативность.

Факты о командах:

«Аталанта»

  • Не проигрывает в 4 турах подряд
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
  • Забивает в каждом из последних 4 туров
  • Лучшая домашняя форма среди команд топ-5

«Рома»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • Пропускает всего 0.40 гола за матч за последние 5 игр
  • Довбик – 17 мячей в сезоне

Личные встречи
35% (12)
24% (8)
41% (14)
53
Забитых мячей
53
1.56
В среднем за матч
1.56
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
02.12.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2 : 1
12.05.2024
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
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Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
3 : 1
24.04.2023
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
0 : 1
18.09.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
1 : 0
05.03.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 4
18.12.2021
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
22.04.2021
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4 : 1
20.12.2020
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
2 : 1
15.02.2020
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
0 : 2
25.09.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3 : 3
27.01.2019
Рома
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 3
27.08.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 2
06.01.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 1
20.08.2017
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
15.04.2017
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 1
20.11.2016
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 3
17.04.2016
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0 : 2
29.11.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 1
19.04.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 2
22.11.2014
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3 : 1
12.04.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 1
01.12.2013
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
24.02.2013
Рома
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 0
11.12.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
07.10.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
4 : 1
26.02.2012
Рома
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
01.10.2011
Аталанта
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
11.04.2010
Аталанта
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 2
29.11.2009
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
3 : 0
15.02.2009
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
28.09.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 1
11.05.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 2
13.01.2008
Рома
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Прогноз на матч «Аталанта» – «Рома»

В матче двух команд с близкими по качеству составами всe решат нюансы. «Аталанта» дома играет агрессивнее и острее, а «Рома» делает ставку на контроль и надeжную оборону. Обе команды в отличной форме, но именно «Аталанта» сейчас выглядит чуть убедительнее. Хозяева показывают более вариативный футбол и, несмотря на силу обороны соперника, способны реализовать один из немногочисленных моментов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Аталанты».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Аталанты» – коэффициент 6.00
  • Победа «Аталанты» – коэффициент 2.25
  • Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.0 – коэффициент 1.75

6.0
Точный счёт 1:0 в пользу «Аталанты»
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Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Рома Аталанта
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