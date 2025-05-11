12 мая на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится центральный матч 36-го тура Серии А, где «Аталанта» примет «Рому». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Хозяева набрали форму в концовке сезона, а «Рома» показывает стабильность в результатах, несмотря на плотный график.
«Аталанта»
«Аталанта» уверенно смотрится в заключительной части чемпионата. Команда не проигрывает в 4 последних турах Серии А, при этом забивает во всех этих матчах. Победа над «Монцей» со счeтом 4:0 на выезде показала, что подопечные Гасперини набрали отличный ход. В среднем за 5 последних матчей клуб из Бергамо забивает 1.6 мяча и пропускает всего 0.4. Особое внимание стоит уделить форме форварда Матео Ретеги – он забил 27 мячей в 46 встречах и остаeтся главной ударной силой команды. «Аталанта» при этом сохраняет баланс между атакой и обороной: в последних двух домашних матчах – 1:1 с «Лечче» и 2:0 с «Болоньей» – команда практически не позволяла соперникам создавать опасные моменты.
«Рома»
«Рома» Жозе Моуринью сохраняет стабильность и продолжает бороться за зону ЛЧ. Три победы подряд – над «Фиорентиной», «Интером» и «Вероной» – вселяют уверенность в болельщиков «джалоросси». Особенно выделяется дисциплина в защите: три «сухих» матча подряд, всего два пропущенных за 5 туров. Однако при этом атакующие показатели несколько скромнее: 5 голов за 5 матчей, или в среднем 1 гол за игру. Лучший бомбардир команды Артем Довбик забил 17 мячей в 44 встречах и регулярно доставляет проблемы защитникам соперников. «Рома» забивает в 20 матчах подряд, что говорит о высокой надeжности и эффективности атаки, несмотря на невысокую результативность.
Факты о командах:
«Аталанта»
- Не проигрывает в 4 турах подряд
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
- Забивает в каждом из последних 4 туров
- Лучшая домашняя форма среди команд топ-5
«Рома»
- Побеждает в 3 матчах подряд
- Забивает в 20 матчах подряд
- Пропускает всего 0.40 гола за матч за последние 5 игр
- Довбик – 17 мячей в сезоне
Прогноз на матч «Аталанта» – «Рома»
В матче двух команд с близкими по качеству составами всe решат нюансы. «Аталанта» дома играет агрессивнее и острее, а «Рома» делает ставку на контроль и надeжную оборону. Обе команды в отличной форме, но именно «Аталанта» сейчас выглядит чуть убедительнее. Хозяева показывают более вариативный футбол и, несмотря на силу обороны соперника, способны реализовать один из немногочисленных моментов.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Аталанты».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Аталанты» – коэффициент 6.00
- Победа «Аталанты» – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.0 – коэффициент 1.75