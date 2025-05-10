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Прогноз на точный счет матча «Рубин» – «Ростов»: РПЛ, 11 мая 2025

10 мая 2025 13:38
Рубин - Ростов
11 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
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15.0
Прогноз – 2:2
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В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Ростов». Матч пройдет в Казани, начало – в 19:30 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков и располагается на 7-й позиции в РПЛ. «Рубин» добыл 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 35:40.

Последние результаты «Рубин» в РПЛ:

  • 03.05.25 «Краснодар» – «Рубин» – 2:1;
  • 27.04.25 «Рубин» – «Факел» – 2:1;
  • 20.04.25 «Динамо» М – «Рубин» – 3:1.

«Ростов»

«Ростов» набрал 38 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Хонатана Альбы добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 40:40.

Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:

  • 04.05.25 «Химки» – «Ростов» – 1:1;
  • 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1;
  • 20.04.25 «Факел» – «Ростов» – 0:2.

Личные встречи
36% (16)
29% (13)
36% (16)
51
Забитых мячей
51
1.13
В среднем за матч
1.13
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 0
11.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
09.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
3 : 1
11.05.2024
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 1
20.09.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
3 : 0
12.08.2023
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Ростов
1 : 0
26.07.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 2
14.03.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
5 : 1
07.11.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0 : 1
10.04.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0 : 2
22.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
16.07.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
2 : 1
25.08.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0 : 2
16.03.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 1
31.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1 : 1
21.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 1
15.10.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
4 : 2
14.05.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
18.11.2016
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 0
04.12.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0 : 3
10.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 0
21.03.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
1 : 2
13.09.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1 : 2
30.03.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
03.11.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
1 : 1
14.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 4
30.09.2012
Рубин
Россия. Кубок, 1/2 финала
Рубин
2 : 0
11.04.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
1 : 1
28.10.2011
Ростов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
1 : 3
18.06.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2 : 1
16.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0 : 2
10.05.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 2
25.10.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
13.06.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
19.08.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
0 : 0
29.04.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
0 : 1
07.03.2007
Ростов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Ростов
3 : 1
04.03.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
2 : 1
20.08.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
19.03.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0 : 1
27.08.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 1
23.04.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ростов
1 : 0
08.11.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 1
27.03.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
26.07.2003
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
5 : 0
19.06.2003
Ростов
Показать все

Прогноз на матч «Рубин» – «Ростов»

Обе команды спокойно доигрывают сезон – без шансов на медали и без риска вылететь. Можно поиграть в свое удовольствие, чем соперники наверняка и займутся. Прогноз – 2:2 с коэффициентом 15.00.

15.0
Прогноз – 2:2
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин
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