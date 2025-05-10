10 мая 2025 13:38
Рубин - Ростов
11 мая 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 28 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Ростов». Матч пройдет в Казани, начало – в 19:30 (мск).
«Рубин»
Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков и располагается на 7-й позиции в РПЛ. «Рубин» добыл 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 35:40.
Последние результаты «Рубин» в РПЛ:
- 03.05.25 «Краснодар» – «Рубин» – 2:1;
- 27.04.25 «Рубин» – «Факел» – 2:1;
- 20.04.25 «Динамо» М – «Рубин» – 3:1.
«Ростов»
«Ростов» набрал 38 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Хонатана Альбы добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 40:40.
Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:
- 04.05.25 «Химки» – «Ростов» – 1:1;
- 26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1;
- 20.04.25 «Факел» – «Ростов» – 0:2.
Личные встречи
36% (16)
29% (13)
36% (16)
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 0
11.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 1
09.08.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
3 : 1
11.05.2024
Ростов
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 1
20.09.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
3 : 0
12.08.2023
Рубин
Россия. Кубок, 1 тур
Ростов
1 : 0
26.07.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 2
14.03.2022
Ростов
Прогноз на матч «Рубин» – «Ростов»
Обе команды спокойно доигрывают сезон – без шансов на медали и без риска вылететь. Можно поиграть в свое удовольствие, чем соперники наверняка и займутся. Прогноз – 2:2 с коэффициентом 15.00.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб