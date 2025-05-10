В воскресенье, 11 мая, в 28-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и «Ростов». Матч пройдет в Казани, начало – в 19:30 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков и располагается на 7-й позиции в РПЛ. «Рубин» добыл 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 35:40.

Последние результаты «Рубин» в РПЛ:

03.05.25 «Краснодар» – «Рубин» – 2:1;

27.04.25 «Рубин» – «Факел» – 2:1;

20.04.25 «Динамо» М – «Рубин» – 3:1.

«Ростов»

«Ростов» набрал 38 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Хонатана Альбы добыли 10 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 40:40.

Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:

04.05.25 «Химки» – «Ростов» – 1:1;

26.04.25 «Ростов» – «Локомотив» – 1:1;

20.04.25 «Факел» – «Ростов» – 0:2.

Личные встречи 36% (16) 29% (13) 36% (16) 51 Забитых мячей 51 1.13 В среднем за матч 1.13 5:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Премьер-лига, 28 тур Рубин 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 28 тур Рубин 3 : 1 Ростов Россия. Кубок, 4 тур Рубин 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов 3 : 0 Рубин Россия. Кубок, 1 тур Ростов 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 21 тур Рубин 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов 5 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 15 тур Рубин 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 29 тур Рубин 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 2 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 20 тур Рубин 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 6 тур Ростов 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 27 тур Рубин 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 13 тур Ростов 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 28 тур Ростов 4 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 14 тур Рубин 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 4 тур Рубин 0 : 3 Ростов Россия. Премьер-лига, 20 тур Рубин 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 1 : 2 Рубин Россия. Премьер-Лига, 23 тур Рубин 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-Лига, 15 тур Ростов 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-Лига, 24 тур Рубин 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 10 тур Ростов 0 : 4 Рубин Россия. Кубок, 1/2 финала Рубин 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 29 тур Рубин 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 14 тур Ростов 1 : 3 Рубин Россия. Премьер-Лига, 24 тур Рубин 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 10 тур Ростов 0 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов 1 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 12 тур Рубин 0 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 21 тур Ростов 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 7 тур Рубин 0 : 0 Ростов Россия. Кубок, 1/8 финала Рубин 0 : 1 Ростов Россия. Кубок, 1/8 финала Ростов 3 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 16 тур Ростов 2 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 1 тур Рубин 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 21 тур Ростов 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 6 тур Рубин 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 29 тур Ростов 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 3 тур Рубин 1 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 18 тур Ростов 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 13 тур Рубин 5 : 0 Ростов

Прогноз на матч «Рубин» – «Ростов»

Обе команды спокойно доигрывают сезон – без шансов на медали и без риска вылететь. Можно поиграть в свое удовольствие, чем соперники наверняка и займутся. Прогноз – 2:2 с коэффициентом 15.00.