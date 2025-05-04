В понедельник, 5 мая, в 27-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Игра состоится в Самаре, начало – в 18:30 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков и располагается на 9-й строчке. «Крылья Советов» добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 32:40.
Последние результаты «Крыльев» в РПЛ:
- 27.04.25 «КС» – «Оренбург» – 2:0;
- 20.04.25 ЦСКА – «КС» – 1:1;
- 13.04.25 «Химки» – «КС» – 1:3.
«Динамо» М
«Динамо» набрало 47 очков и занимает 5-е место. Команда, которую после ухода Марцела Лички подхватил Ролан Гусев, добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 54:30.
Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:
- 26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1;
- 20.04.25 «Динамо» – «Рубин» – 3:1;
- 12.04.25 «Пари НН» – «Динамо» – 1:1.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» М
«Динамо» нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за медали, «Крыльям» – чтобы обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Прогноз – 1:2 с коэффициентом 9.00.