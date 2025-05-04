В понедельник, 5 мая, в 27-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Игра состоится в Самаре, начало – в 18:30 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков и располагается на 9-й строчке. «Крылья Советов» добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 32:40.

Последние результаты «Крыльев» в РПЛ:

27.04.25 «КС» – «Оренбург» – 2:0;

20.04.25 ЦСКА – «КС» – 1:1;

13.04.25 «Химки» – «КС» – 1:3.

«Динамо» М

«Динамо» набрало 47 очков и занимает 5-е место. Команда, которую после ухода Марцела Лички подхватил Ролан Гусев, добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 54:30.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1;

20.04.25 «Динамо» – «Рубин» – 3:1;

12.04.25 «Пари НН» – «Динамо» – 1:1.

Личные встречи 32% (20) 22% (14) 46% (29) 68 Забитых мячей 95 1.08 В среднем за матч 1.51 5:2 Крупнейшая победа 6:3 Самый результативный матч: 3:6 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, 27 тур Крылья Советов 1 : 3 Динамо Россия. Кубок, 6 тур Крылья Советов 3 : 6 Динамо Россия. Кубок, 3 тур Динамо 5 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 29 тур Динамо 4 : 1 Крылья Советов Товарищеские матчи, Динамо 5 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 2 тур Крылья Советов 3 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 18 тур Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала Крылья Советов 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 4 тур Крылья Советов 0 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 28 тур Крылья Советов 5 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 10 тур Динамо 0 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/4 финала Крылья Советов 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 28 тур Динамо 2 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 8 тур Крылья Советов 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 24 тур Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 10 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 24 тур Динамо 0 : 1 Крылья Советов Россия. Кубок, 1/8 финала Крылья Советов 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 10 тур Крылья Советов 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-Лига, 16 тур Крылья Советов 1 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 11 тур Динамо 2 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 27 тур Крылья Советов 1 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 13 тур Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 25 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 10 тур Динамо 1 : 0 Крылья Советов Россия. Премьер-Лига, 29 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-Лига, 15 тур Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 20 тур Крылья Советов 3 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 6 тур Динамо 0 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 23 тур Крылья Советов 3 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 2 : 2 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 25 тур Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 11 тур Крылья Советов 3 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 6 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 30 тур Крылья Советов 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 15 тур Динамо 3 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 20 тур Крылья Советов 4 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 1 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 29 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо 2 : 1 Крылья Советов Россия. Премьер-лига, 29 тур Крылья Советов 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 8 тур Динамо 0 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 30 тур Крылья Советов 3 : 0 Динамо Чемпионат России, 1 тур Динамо 0 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 23 тур Крылья Советов 0 : 2 Динамо Чемпионат России, 9 тур Динамо 2 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 23 тур Крылья Советов 1 : 2 Динамо Чемпионат России, 9 тур Динамо 3 : 3 Крылья Советов Чемпионат России, 30 тур Динамо 1 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 15 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо Чемпионат России, 20 тур Крылья Советов 0 : 1 Динамо Чемпионат России, 3 тур Динамо 0 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 30 тур Динамо 2 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 13 тур Крылья Советов 0 : 2 Динамо Чемпионат России, 26 тур Динамо 4 : 1 Крылья Советов Чемпионат России, 5 тур Крылья Советов 1 : 4 Динамо Чемпионат России, 24 тур Крылья Советов 1 : 1 Динамо Чемпионат России, 7 тур Динамо 3 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 28 тур Динамо 3 : 0 Крылья Советов Чемпионат России, 12 тур Крылья Советов 1 : 0 Динамо

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» М

«Динамо» нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за медали, «Крыльям» – чтобы обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Прогноз – 1:2 с коэффициентом 9.00.