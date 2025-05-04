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Прогноз на точный счет матча «Крылья Советов» – «Динамо»: РПЛ, 5 мая 2025

04 мая 2025 10:15
Крылья Советов - Динамо
05 мая 2025, понедельник 18:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
9.0
Прогноз: победа «Динамо» - 1:2
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В понедельник, 5 мая, в 27-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Игра состоится в Самаре, начало – в 18:30 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 30 очков и располагается на 9-й строчке. «Крылья Советов» добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 32:40.

Последние результаты «Крыльев» в РПЛ:

  • 27.04.25 «КС» – «Оренбург» – 2:0;
  • 20.04.25 ЦСКА – «КС» – 1:1;
  • 13.04.25 «Химки» – «КС» – 1:3.

«Динамо» М

«Динамо» набрало 47 очков и занимает 5-е место. Команда, которую после ухода Марцела Лички подхватил Ролан Гусев, добыла 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений, разница мячей – 54:30.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

  • 26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1;
  • 20.04.25 «Динамо» – «Рубин» – 3:1;
  • 12.04.25 «Пари НН» – «Динамо» – 1:1.

Личные встречи
32% (20)
22% (14)
46% (29)
68
Забитых мячей
95
1.08
В среднем за матч
1.51
5:2
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.05.2025
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Крылья Советов
3 : 6
24.10.2024
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
5 : 1
28.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
17.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
4 : 1
18.05.2024
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Динамо
5 : 1
19.02.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
3 : 3
29.07.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо
1 : 1
01.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 1
23.02.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
07.08.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
5 : 2
06.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 1
02.10.2021
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
12.07.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 0
30.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
1 : 0
20.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0 : 1
17.04.2016
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
0 : 1
29.10.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1 : 2
09.11.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2 : 0
29.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.05.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
1 : 0
28.10.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.09.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
21.05.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
20.11.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
31.07.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
3 : 1
30.08.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.04.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
3 : 3
27.09.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
2 : 2
07.05.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
1 : 1
30.09.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
3 : 2
26.05.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
01.10.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
23.04.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.11.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
3 : 1
10.07.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
4 : 1
21.08.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
1 : 1
02.05.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.10.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
2 : 1
23.03.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
10.11.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0 : 1
20.04.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.10.2001
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.08.2000
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
2 : 0
17.05.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
1 : 2
11.09.1999
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
3 : 3
29.05.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.10.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 20 тур
Крылья Советов
0 : 1
06.08.1997
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 1
02.04.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
2 : 1
02.10.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 13 тур
Крылья Советов
0 : 2
18.05.1996
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
4 : 1
23.09.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 5 тур
Крылья Советов
1 : 4
09.05.1995
Динамо
Чемпионат России, 24 тур
Крылья Советов
1 : 1
19.09.1994
Динамо
Чемпионат России, 7 тур
Динамо
3 : 0
16.04.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 0
19.09.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
16.05.1993
Динамо
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Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо» М

«Динамо» нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за медали, «Крыльям» – чтобы обеспечить себе спокойную концовку сезона без борьбы за выживание. Прогноз – 1:2 с коэффициентом 9.00.

9.0
Прогноз: победа «Динамо» - 1:2
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Динамо Крылья Советов
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