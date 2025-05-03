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Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Айнтрахт»: Бундеслига, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:26
Майнц - Айнтрахт
04 мая 2025, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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7.0
Точный счет 0:2 в пользу «Айнтрахта»
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4 мая на «Мева Арене» «Майнц» примет «Айнтрахт» в рамках 32-го тура Бундеслиги. Хозяева находятся в затяжном кризисе и теряют позиции, тогда как гости продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. «Майнц» переживает непростой период, не выигрывая на протяжении шести матчей и пропуская в восьми последних встречах подряд. «Айнтрахт» подходит к матчу с серией без поражений и уверенной победой над «РБ Лейпциг» 4:0, что подчеркивает хорошую форму команды. Ожидается напряженная игра, где фаворитом выглядит «Айнтрахт», обладающий более сбалансированной игрой и надежной обороной.

«Майнц»

«Майнц» с 47 очками идет на седьмом месте, но команда теряет шансы на еврокубковую зону. Главная проблема – слабая оборона: 11 пропущенных голов за пять последних игр (в среднем 2.20 за матч). При этом нападение тоже буксует: всего четыре забитых мяча (0.80 в среднем). Лучший бомбардир Йонатан Буркардт (16 голов) продолжает оставаться лидером атаки, но его усилий не хватает. Команда пропускает даже в играх с середняками и редко проводит матчи без ошибок в защите.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает третью строчку с 55 очками, демонстрируя стабильность. За последние пять игр клуб забил восемь мячей (1.60 в среднем) и пропустил всего два (0.40 в среднем). Лидер нападения Юго Экитик оформил 22 гола за сезон, оставаясь ключевой фигурой атакующих построений. Команда не проигрывает три тура подряд, а также не пропускает в этих встречах. «Айнтрахт» уверенно контролирует игру, демонстрирует плотную оборону и быстрые выходы в атаку, что делает их фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах

«Майнц»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Айнтрахт»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах против соперника
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
32% (10)
32% (10)
35% (11)
41
Забитых мячей
45
1.32
В среднем за матч
1.45
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
1 : 1
04.05.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 3
21.12.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
1 : 1
27.08.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3 : 0
13.05.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
1 : 1
13.11.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 2
14.05.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1 : 1
09.05.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0 : 2
09.01.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
0 : 2
06.06.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
2 : 1
02.12.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
12.05.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 2
19.12.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
17.03.2018
Майнц
Германия. Кубок, 1/4 финала
Айнтрахт
3 : 0
07.02.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
1 : 1
27.10.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
4 : 2
13.05.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3 : 0
20.12.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2 : 1
24.04.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
3 : 1
21.02.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2 : 2
23.09.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.04.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
10.11.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
0 : 0
28.04.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
1 : 3
27.11.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
30.04.2011
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
04.12.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 3
24.04.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.12.2009
Майнц
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Прогноз на матч «Майнц» – «Айнтрахт»

Форма и статистика явно на стороне «Айнтрахта». Команда надежна в обороне, результативна в атаке и выглядит гораздо увереннее «Майнца», который продолжает пропускать больше, чем забивать. Ожидается победа гостей, учитывая разницу в классе и текущую форму команд.

  • Точный счет 0:2 в пользу «Айнтрахта» – коэффициент 7.00
  • Победа «Айнтрахт» – коэффициент 1.90
  • Фора (-1) на «Айнтрахт» – коэффициент 2.50

7.0
Точный счет 0:2 в пользу «Айнтрахта»
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Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Айнтрахт Майнц
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