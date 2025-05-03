4 мая на «Мева Арене» «Майнц» примет «Айнтрахт» в рамках 32-го тура Бундеслиги. Хозяева находятся в затяжном кризисе и теряют позиции, тогда как гости продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. «Майнц» переживает непростой период, не выигрывая на протяжении шести матчей и пропуская в восьми последних встречах подряд. «Айнтрахт» подходит к матчу с серией без поражений и уверенной победой над «РБ Лейпциг» 4:0, что подчеркивает хорошую форму команды. Ожидается напряженная игра, где фаворитом выглядит «Айнтрахт», обладающий более сбалансированной игрой и надежной обороной.

«Майнц»

«Майнц» с 47 очками идет на седьмом месте, но команда теряет шансы на еврокубковую зону. Главная проблема – слабая оборона: 11 пропущенных голов за пять последних игр (в среднем 2.20 за матч). При этом нападение тоже буксует: всего четыре забитых мяча (0.80 в среднем). Лучший бомбардир Йонатан Буркардт (16 голов) продолжает оставаться лидером атаки, но его усилий не хватает. Команда пропускает даже в играх с середняками и редко проводит матчи без ошибок в защите.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает третью строчку с 55 очками, демонстрируя стабильность. За последние пять игр клуб забил восемь мячей (1.60 в среднем) и пропустил всего два (0.40 в среднем). Лидер нападения Юго Экитик оформил 22 гола за сезон, оставаясь ключевой фигурой атакующих построений. Команда не проигрывает три тура подряд, а также не пропускает в этих встречах. «Айнтрахт» уверенно контролирует игру, демонстрирует плотную оборону и быстрые выходы в атаку, что делает их фаворитом предстоящего матча.

Факты о командах

«Майнц»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Айнтрахт»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Не пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 10 последних матчах против соперника

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 32% (10) 32% (10) 35% (11) 41 Забитых мячей 45 1.32 В среднем за матч 1.45 4:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 32 тур Майнц 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 15 тур Айнтрахт 1 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 19 тур Айнтрахт 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 2 тур Майнц 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 32 тур Айнтрахт 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 15 тур Майнц 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 34 тур Майнц 2 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 17 тур Айнтрахт 1 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 32 тур Айнтрахт 1 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 15 тур Майнц 0 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 30 тур Айнтрахт 0 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 13 тур Майнц 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 33 тур Айнтрахт 0 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 16 тур Майнц 2 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 27 тур Айнтрахт 3 : 0 Майнц Германия. Кубок, 1/4 финала Айнтрахт 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 10 тур Майнц 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 33 тур Майнц 4 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 16 тур Айнтрахт 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 31 тур Айнтрахт 2 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 14 тур Майнц 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 22 тур Майнц 3 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 5 тур Айнтрахт 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 29 тур Айнтрахт 2 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 12 тур Майнц 1 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 31 тур Майнц 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 14 тур Айнтрахт 1 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 32 тур Майнц 3 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 15 тур Айнтрахт 2 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 32 тур Майнц 3 : 3 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 15 тур Айнтрахт 2 : 0 Майнц

Прогноз на матч «Майнц» – «Айнтрахт»

Форма и статистика явно на стороне «Айнтрахта». Команда надежна в обороне, результативна в атаке и выглядит гораздо увереннее «Майнца», который продолжает пропускать больше, чем забивать. Ожидается победа гостей, учитывая разницу в классе и текущую форму команд.