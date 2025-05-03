4 мая на «Мева Арене» «Майнц» примет «Айнтрахт» в рамках 32-го тура Бундеслиги. Хозяева находятся в затяжном кризисе и теряют позиции, тогда как гости продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. «Майнц» переживает непростой период, не выигрывая на протяжении шести матчей и пропуская в восьми последних встречах подряд. «Айнтрахт» подходит к матчу с серией без поражений и уверенной победой над «РБ Лейпциг» 4:0, что подчеркивает хорошую форму команды. Ожидается напряженная игра, где фаворитом выглядит «Айнтрахт», обладающий более сбалансированной игрой и надежной обороной.
«Майнц»
«Майнц» с 47 очками идет на седьмом месте, но команда теряет шансы на еврокубковую зону. Главная проблема – слабая оборона: 11 пропущенных голов за пять последних игр (в среднем 2.20 за матч). При этом нападение тоже буксует: всего четыре забитых мяча (0.80 в среднем). Лучший бомбардир Йонатан Буркардт (16 голов) продолжает оставаться лидером атаки, но его усилий не хватает. Команда пропускает даже в играх с середняками и редко проводит матчи без ошибок в защите.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает третью строчку с 55 очками, демонстрируя стабильность. За последние пять игр клуб забил восемь мячей (1.60 в среднем) и пропустил всего два (0.40 в среднем). Лидер нападения Юго Экитик оформил 22 гола за сезон, оставаясь ключевой фигурой атакующих построений. Команда не проигрывает три тура подряд, а также не пропускает в этих встречах. «Айнтрахт» уверенно контролирует игру, демонстрирует плотную оборону и быстрые выходы в атаку, что делает их фаворитом предстоящего матча.
Факты о командах
«Майнц»
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- Пропускает в 8 последних матчах
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
«Айнтрахт»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Не пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в 10 последних матчах против соперника
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Майнц» – «Айнтрахт»
Форма и статистика явно на стороне «Айнтрахта». Команда надежна в обороне, результативна в атаке и выглядит гораздо увереннее «Майнца», который продолжает пропускать больше, чем забивать. Ожидается победа гостей, учитывая разницу в классе и текущую форму команд.
- Точный счет 0:2 в пользу «Айнтрахта» – коэффициент 7.00
- Победа «Айнтрахт» – коэффициент 1.90
- Фора (-1) на «Айнтрахт» – коэффициент 2.50