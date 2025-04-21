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«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

21 апреля 2025 8:09
Манчестер Сити - Астон Вилла
22 апр. 2025, вторник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.8
Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.80
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22 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере пройдeт центральный матч 34-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» примет на своeм поле «Астон Виллу». Обе команды находятся в отличной форме и ведут ожесточeнную борьбу за место в Лиге чемпионов, что делает эту встречу особенно принципиальной.

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы после 33 туров набрали 58 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в 5 матчах подряд, а в последних 5 играх забила 11 голов и пропустила лишь 3. Средняя результативность – 2.2 гола за матч. Эрлинг Холанд по-прежнему остаeтся лидером атаки, имея на счету 30 голов в 40 матчах.

«Сити» демонстрирует привычную мощь в атаке и стабильность в обороне. На «Этихаде» команда играет особенно уверенно, что делает еe одним из самых сильных домашних клубов Европы. Пропуская в среднем всего 0.60 мяча за игру, «горожане» обладают одним из самых надeжных защитных редутов турнира.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» не менее убедительно смотрится в весеннем отрезке сезона. Команда Унаи Эмери располагается на 7-й строчке с 57 очками, но побеждает в 5 матчах подряд в АПЛ и забивает минимум два мяча почти в каждой встрече. В последних 5 играх у «вилланов» 13 забитых мячей и 7 пропущенных – результат впечатляющий, особенно с учeтом плотного графика и выступлений в Лиге чемпионов.

Лучший бомбардир команды – Олли Уоткинс, на счету которого 16 голов в 48 играх. Его активность и скорость создают проблемы даже топ-защитникам, а сама «Астон Вилла» забивает в 16 матчах подряд.

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

  • 4-е место, 58 очков после 33 туров.
  • Не проигрывает в 5 матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола, пропускает – 0.60.
  • Эрлинг Холанд – 30 голов в 40 матчах.

«Астон Вилла»

  • 7-е место, 57 очков после 33 туров.
  • Побеждает в 5 матчах подряд.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола, пропускает – 1.40.
  • Олли Уоткинс – 16 голов в 48 матчах.

Личные встречи
71% (24)
12% (4)
18% (6)
80
Забитых мячей
31
2.35
В среднем за матч
0.91
6:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Сити
2 : 1
22.04.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
2 : 1
21.12.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
4 : 1
03.04.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
1 : 0
06.12.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Сити
3 : 1
12.02.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Астон Вилла
1 : 1
03.09.2022
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
3 : 2
22.05.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
1 : 2
01.12.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1 : 2
21.04.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2 : 0
20.01.2021
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, Финал
Астон Вилла
1 : 2
01.03.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1 : 6
12.01.2020
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
3 : 0
26.10.2019
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
4 : 0
05.03.2016
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/16 финала
Астон Вилла
0 : 4
30.01.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
0 : 0
08.11.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Сити
3 : 2
25.04.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Астон Вилла
0 : 2
04.10.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
4 : 0
07.05.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Астон Вилла
3 : 2
28.09.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
0 : 1
04.03.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
5 : 0
17.11.2012
Астон Вилла
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 4
25.09.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0 : 1
12.02.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4 : 1
15.10.2011
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
3 : 0
02.03.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.01.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Сити
4 : 0
28.12.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 1
01.05.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.10.2009
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Сити
2 : 0
04.03.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Астон Вилла
4 : 2
17.08.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1 : 1
22.12.2007
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Сити
1 : 0
16.09.2007
Астон Вилла
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Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в отличной форме, обладают яркими лидерами атаки и результативно проводят весенний отрезок. «Манчестер Сити» традиционно силeн дома, но «Астон Вилла» сейчас набрала отличный ход и способна навязать борьбу. В таком матче логично ожидать голов от обеих сторон, а итоговый успех, скорее всего, окажется за более классным и опытным «Сити», особенно на своeм поле.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Гол Эрлинга Холанда – коэффициент 1.75

1.8
Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.80
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Сити
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