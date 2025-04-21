22 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере пройдeт центральный матч 34-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» примет на своeм поле «Астон Виллу». Обе команды находятся в отличной форме и ведут ожесточeнную борьбу за место в Лиге чемпионов, что делает эту встречу особенно принципиальной.

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы после 33 туров набрали 58 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в 5 матчах подряд, а в последних 5 играх забила 11 голов и пропустила лишь 3. Средняя результативность – 2.2 гола за матч. Эрлинг Холанд по-прежнему остаeтся лидером атаки, имея на счету 30 голов в 40 матчах.

«Сити» демонстрирует привычную мощь в атаке и стабильность в обороне. На «Этихаде» команда играет особенно уверенно, что делает еe одним из самых сильных домашних клубов Европы. Пропуская в среднем всего 0.60 мяча за игру, «горожане» обладают одним из самых надeжных защитных редутов турнира.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» не менее убедительно смотрится в весеннем отрезке сезона. Команда Унаи Эмери располагается на 7-й строчке с 57 очками, но побеждает в 5 матчах подряд в АПЛ и забивает минимум два мяча почти в каждой встрече. В последних 5 играх у «вилланов» 13 забитых мячей и 7 пропущенных – результат впечатляющий, особенно с учeтом плотного графика и выступлений в Лиге чемпионов.

Лучший бомбардир команды – Олли Уоткинс, на счету которого 16 голов в 48 играх. Его активность и скорость создают проблемы даже топ-защитникам, а сама «Астон Вилла» забивает в 16 матчах подряд.

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

4-е место, 58 очков после 33 туров.

Не проигрывает в 5 матчах подряд.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола, пропускает – 0.60.

Эрлинг Холанд – 30 голов в 40 матчах.

«Астон Вилла»

7-е место, 57 очков после 33 туров.

Побеждает в 5 матчах подряд.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола, пропускает – 1.40.

Олли Уоткинс – 16 голов в 48 матчах.

Личные встречи 71% (24) 12% (4) 18% (6) 80 Забитых мячей 31 2.35 В среднем за матч 0.91 6:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 1:6 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 34 тур Манчестер Сити 2 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 17 тур Астон Вилла 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 31 тур Манчестер Сити 4 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 15 тур Астон Вилла 1 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 23 тур Манчестер Сити 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 6 тур Астон Вилла 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 38 тур Манчестер Сити 3 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 14 тур Астон Вилла 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 32 тур Астон Вилла 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 1 тур Манчестер Сити 2 : 0 Астон Вилла Англия. Кубок лиги, Финал Астон Вилла 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур Астон Вилла 1 : 6 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Сити 3 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 29 тур Манчестер Сити 4 : 0 Астон Вилла Англия. Кубок, 1/16 финала Астон Вилла 0 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур Астон Вилла 0 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 34 тур Манчестер Сити 3 : 2 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 7 тур Астон Вилла 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 29 тур Манчестер Сити 4 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 6 тур Астон Вилла 3 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 28 тур Астон Вилла 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 12 тур Манчестер Сити 5 : 0 Астон Вилла Англия. Кубок Лиги, 3 раунд Манчестер Сити 2 : 4 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 25 тур Астон Вилла 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 8 тур Манчестер Сити 4 : 1 Астон Вилла Англия. Кубок, 1/8 финала Манчестер Сити 3 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-Лига, 24 тур Астон Вилла 1 : 0 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 20 тур Манчестер Сити 4 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 37 тур Манчестер Сити 3 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 8 тур Астон Вилла 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 28 тур Манчестер Сити 2 : 0 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 1 тур Астон Вилла 4 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 18 тур Астон Вилла 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 6 тур Манчестер Сити 1 : 0 Астон Вилла

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в отличной форме, обладают яркими лидерами атаки и результативно проводят весенний отрезок. «Манчестер Сити» традиционно силeн дома, но «Астон Вилла» сейчас набрала отличный ход и способна навязать борьбу. В таком матче логично ожидать голов от обеих сторон, а итоговый успех, скорее всего, окажется за более классным и опытным «Сити», особенно на своeм поле.

Рекомендации для ставок: