22 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере пройдeт центральный матч 34-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» примет на своeм поле «Астон Виллу». Обе команды находятся в отличной форме и ведут ожесточeнную борьбу за место в Лиге чемпионов, что делает эту встречу особенно принципиальной.
«Манчестер Сити»
Подопечные Пепа Гвардиолы после 33 туров набрали 58 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в 5 матчах подряд, а в последних 5 играх забила 11 голов и пропустила лишь 3. Средняя результативность – 2.2 гола за матч. Эрлинг Холанд по-прежнему остаeтся лидером атаки, имея на счету 30 голов в 40 матчах.
«Сити» демонстрирует привычную мощь в атаке и стабильность в обороне. На «Этихаде» команда играет особенно уверенно, что делает еe одним из самых сильных домашних клубов Европы. Пропуская в среднем всего 0.60 мяча за игру, «горожане» обладают одним из самых надeжных защитных редутов турнира.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» не менее убедительно смотрится в весеннем отрезке сезона. Команда Унаи Эмери располагается на 7-й строчке с 57 очками, но побеждает в 5 матчах подряд в АПЛ и забивает минимум два мяча почти в каждой встрече. В последних 5 играх у «вилланов» 13 забитых мячей и 7 пропущенных – результат впечатляющий, особенно с учeтом плотного графика и выступлений в Лиге чемпионов.
Лучший бомбардир команды – Олли Уоткинс, на счету которого 16 голов в 48 играх. Его активность и скорость создают проблемы даже топ-защитникам, а сама «Астон Вилла» забивает в 16 матчах подряд.
Факты о командах:
«Манчестер Сити»
- 4-е место, 58 очков после 33 туров.
- Не проигрывает в 5 матчах подряд.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола, пропускает – 0.60.
- Эрлинг Холанд – 30 голов в 40 матчах.
«Астон Вилла»
- 7-е место, 57 очков после 33 туров.
- Побеждает в 5 матчах подряд.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола, пропускает – 1.40.
- Олли Уоткинс – 16 голов в 48 матчах.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»
Матч обещает быть зрелищным: обе команды находятся в отличной форме, обладают яркими лидерами атаки и результативно проводят весенний отрезок. «Манчестер Сити» традиционно силeн дома, но «Астон Вилла» сейчас набрала отличный ход и способна навязать борьбу. В таком матче логично ожидать голов от обеих сторон, а итоговый успех, скорее всего, окажется за более классным и опытным «Сити», особенно на своeм поле.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Гол Эрлинга Холанда – коэффициент 1.75