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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 03 апреля 2024
Манчестер Сити
03.04.2024, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
11'
Родри
45+1'
Ф. Фоден
62'
Ф. Фоден
69'
Ф. Фоден
20'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
К. Чамберс
Замена
С. Гомес
️️️️
Ж. Доку
80'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Б. Силва
75'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Родри
75'
71'
Замена
А. Морено
️️️️
Д. Дуран
ГОЛ! 4:1!
Ф. Фоден
69'
64'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Луис
63'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Диаби
63'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Т. Ироегбунам
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фоден
Пас отдал
Родри
62'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фоден
45'
+1
38'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Д. Грилиш
32'
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуран
Пас отдал
М. Роджерс
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
Ж. Доку
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
(К)
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
12
Дуглас Луис
(К)
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
3
Диаш
95
Аканджи
24
Гвардиол
82
Льюис
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
11
Доку
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
2
Лангле
12
Динь
12
Луис
42
Ироегбунам
19
Диаби
10
Дзаньоло
17
Роджерс
22
Дуран
11
Доку
17
Гомес
17
Гомес
11
Доку
16
Родри
27
Нуньес
27
Нуньес
16
Родри
20
Силва
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Силва
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
22
Дуран
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
22
Дуран
12
Луис
12
Чамберс
12
Чамберс
12
Луис
42
Ироегбунам
18
Тилеманс
18
Тилеманс
42
Ироегбунам
19
Диаби
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Диаби
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
26
Омари Келлиман
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
13
Офсайды
1
1
Количество передач
700
329
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
20
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
3.1
0.73
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Ингланд
Стадион:
Этихад Стэдиум
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