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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 03 сентября 2022
Астон Вилла
03.09.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
74'
Л. Бэйли
50'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Бэйли
90'
+2
80'
Замена
Н. Аке
️️️️
К. Уокер
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Д. Рэмзи
74'
73'
Замена
Р. Марез
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
Л. Динь
71'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. МакГинн
65'
50'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Кэш
27'
Желтая карточка
М. Кэш
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
6
Стоунз
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Холанд
2
Кэш
15
Янг
15
Янг
2
Кэш
7
МакГинн
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
МакГинн
17
Бэйли
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Бэйли
2
Уокер
15
Аке
15
Аке
2
Уокер
20
Силва
26
Марез
26
Марез
20
Силва
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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