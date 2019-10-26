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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 26 октября 2019
Манчестер Сити
26.10.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
46'
Р. Стерлинг
65'
Д. Сильва
70'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
Вторая желтая
Фернандиньо
87'
84'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Д. Грилиш
Желтая карточка
И. Гюндоган
81'
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Де Брюйне
76'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Стерлинг
76'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Б. Менди
73'
71'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Уэсли
ГОЛ! 3:0!
И. Гюндоган
70'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
К. Де Брюйне
65'
Желтая карточка
Фернандиньо
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
46'
36'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
2
Канселу
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
21
Сильва
9
Жезус
20
Силва
4-3-2-1
22
Хитон
24
Жилберт
2
Мингс
3
Энгелс
23
Таргетт
6
Накамба
7
МакГинн
12
Луис
7
Трезеге
10
Грилиш
7
Уэсли
19
Стерлинг
47
Фоден
47
Фоден
19
Стерлинг
23
Менди
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
23
Менди
11
Де Брюйне
10
Агуэро
10
Агуэро
11
Де Брюйне
10
Грилиш
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Уэсли
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Уэсли
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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