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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 21 декабря 2024
Астон Вилла
21.12.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
16'
Д. Дуран
65'
М. Роджерс
90+3'
Ф. Фоден
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. МакГинн
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ф. Фоден
Замена
Э. Буэндия
️️️️
М. Роджерс
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Грилиш
84'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
84'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Ковачич
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
80'
73'
Замена
Савиньо
️️️️
И. Гюндоган
ГОЛ! 2:0!
М. Роджерс
Пас отдал
Д. МакГинн
65'
47'
Желтая карточка
Р. Льюис
46'
Замена
К. Уокер
️️️️
Д. Стоунз
Желтая карточка
Э. Мартинес
45'
+2
Желтая карточка
М. Кэш
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуран
Пас отдал
М. Роджерс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
4-2-3-1
1
Ортега
82
Льюис
24
Гвардиол
6
Стоунз
25
Аканджи
20
Гюндоган
8
Ковачич
47
Фоден
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
17
Роджерс
10
Буэндия
10
Буэндия
17
Роджерс
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
6
Стоунз
2
Уокер
2
Уокер
6
Стоунз
20
Гюндоган
17
Савиньо
17
Савиньо
20
Гюндоган
8
Ковачич
11
Доку
11
Доку
8
Ковачич
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
3
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
7
Офсайды
3
0
Количество передач
430
524
Сейвы
5
4
Точность передач %
86
92
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.03
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
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