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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 12 февраля 2023
Манчестер Сити
12.02.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
5'
Родри
39'
И. Гюндоган
45+1'
Р. Марез (П)
61'
Д. Луис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Марез
85'
76'
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Янг
76'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
69'
63'
Желтая карточка
Э. Конса
61'
ГОЛ! 3:1!
Д. Луис
61'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Э. Буэндия
61'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Л. Бэйли
60'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
Р. Диаш
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Марез
45'
+1
Желтая карточка
Р. Диаш
41'
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Э. Холанд
39'
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
И. Гюндоган
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Рияд Марез
ПАЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЛП
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
ПП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Эдерсон
3
Диаш
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
26
Марез
20
Гюндоган
10
Грилиш
20
Силва
26
Де Брюйне
9
Холанд
4-1-3-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
12
Чамберс
15
Янг
8
Камара
41
Рэмзи
12
Луис
10
Буэндия
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
3
Диаш
28
Аканджи
28
Аканджи
3
Диаш
26
Марез
15
Аке
15
Аке
26
Марез
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
10
Буэндия
22
Дуран
22
Дуран
10
Буэндия
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
15
Янг
2
Кэш
2
Кэш
15
Янг
17
Бэйли
7
МакГинн
7
МакГинн
17
Бэйли
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Коутиньо
41
Рэмзи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Вильями Синисало
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Этихад Стэдиум
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