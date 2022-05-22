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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 22 мая 2022
Манчестер Сити
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
76'
И. Гюндоган
78'
Родри
81'
И. Гюндоган
37'
М. Кэш
69'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
88'
Замена
Э. Янг
️️️️
Э. Буэндия
87'
Желтая карточка
М. Накамба
83'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Д. Рэмзи
ГОЛ! 3:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
К. Де Брюйне
81'
ГОЛ! 2:2!
Родри
Пас отдал
А. Зинченко
78'
ГОЛ! 1:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Р. Стерлинг
76'
72'
Замена
М. Накамба
️️️️
Ф. Коутиньо
69'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
О. Уоткинс
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
69'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Р. Марез
56'
49'
Желтая карточка
Т. Мингс
Замена
А. Зинченко
️️️️
Фернандиньо
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Кэш
Пас отдал
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Астон Вилла
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
47
Фоден
20
Силва
26
Марез
9
Жезус
26
Де Брюйне
4-1-1-2-2
1
Ольсен
2
Кэш
12
Чамберс
5
Мингс
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
10
Буэндия
11
Уоткинс
5
Фернандиньо
47
Зинченко
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
26
Марез
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Марез
10
Буэндия
15
Янг
15
Янг
10
Буэндия
11
Коутиньо
6
Накамба
6
Накамба
11
Коутиньо
41
Рэмзи
28
Ингс
28
Ингс
41
Рэмзи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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