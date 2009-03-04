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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 04 марта 2009
Манчестер Сити
04.03.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
24'
Элано (П)
89'
Ш. Райт-Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райт-Филлипс
Пас отдал
С. Айрленд
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. Куэльяр
Замена
В. Божинов
️️️️
Элано
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
Д. Карью
️️️️
К. Дэйвис
Желтая карточка
Ф. Кайседо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Элано
Желтая карточка
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Элано
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
3-2-4-1
24
Гивен
4
Компани
22
Данн
5
Онуоха
3
Бридж
5
Сабалета
8
Элано
7
Айрленд
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
10
Кайседо
3-2-3-2
24
Фридель
3
Куэльяр
33
Дэйвис
39
Найт
36
Янг
15
Янг
18
Бэрри
20
Милнер
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
34
Де Йонг
6
Фернандес
6
Фернандес
34
Де Йонг
8
Элано
86
Божинов
86
Божинов
8
Элано
10
Кайседо
17
Эванс
17
Эванс
10
Кайседо
3
Куэльяр
8
Гарднер
8
Гарднер
3
Куэльяр
33
Дэйвис
11
Карью
11
Карью
33
Дэйвис
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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