Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 06 декабря 2023
Астон Вилла
06.12.2023, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
74'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
90'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
90'
Желтая карточка
Б. Камара
87'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
85'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Ю. Тилеманс
85'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Ю. Тилеманс
74'
73'
Замена
О. Бобб
️️️️
Ф. Фоден
68'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Х. Альварес
68'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Р. Льюис
Желтая карточка
О. Уоткинс
60'
53'
Желтая карточка
Р. Льюис
45'
Желтая карточка
Д. Стоунз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
82
Рико Льюис
ЛАЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПАЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
6
Джон Стоунз
ОП
20
Бернарду Силва
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
12
Луис
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
11
Уоткинс
17
Бэйли
3-3-2-2
31
Эдерсон
3
Диаш
28
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
6
Стоунз
82
Льюис
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
18
Тилеманс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
18
Тилеманс
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
47
Фоден
14
Бобб
14
Бобб
47
Фоден
19
Альварес
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Альварес
82
Льюис
27
Нуньес
27
Нуньес
82
Льюис
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
34
Филип Маршал
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Манчестер Сити
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
25 ноября
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
25 ноября
3
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+