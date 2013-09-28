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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 28 сентября 2013
Астон Вилла
28.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Сити
51'
К. Эль-Ахмади
73'
Л. Бакуна
75'
А. Вайманн
45'
Я. Туре
56'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Д. Боуэри
️️️️
А. Вайманн
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Вайманн
Пас отдал
Б. Гьюзан
75'
74'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 2:2!
Л. Бакуна
73'
66'
Замена
Х. Навас
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
Я. Силла
59'
56'
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Насри
54'
Желтая карточка
С. Насри
ГОЛ! 1:1!
К. Эль-Ахмади
Пас отдал
Л. Бакуна
51'
45'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-4-2
1
Гьюзан
13
Луна
12
Влаар
26
Кларк
17
Бэйкер
5
Силла
18
Делф
20
Эль-Ахмади
10
Бакуна
18
Козак
18
Вайманн
4-4-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
22
Настасич
11
Коларов
42
Туре
5
Фернандиньо
20
Милнер
14
Насри
21
Негредо
10
Джеко
18
Вайманн
18
Боуэри
18
Боуэри
18
Вайманн
14
Насри
16
Навас
16
Навас
14
Насри
10
Джеко
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Джеко
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:25 (повтор)
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