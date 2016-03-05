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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 05 марта 2016
Манчестер Сити
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
48'
Я. Туре
50'
С. Агуэро
60'
С. Агуэро
66'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
80'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ж. Айю
Замена
М. Гарсия
️️️️
Я. Туре
80'
74'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ж. Верету
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
73'
70'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Сильва
70'
ГОЛ! 4:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Х. Навас
66'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
В. Бони
62'
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
60'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
50'
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
Д. Сильва
48'
45'
Желтая карточка
Ж. Верету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Ману Гарсия
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Харт
3
Санья
4
Компани
30
Отаменди
3
Клиши
16
Навас
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
2
Бони
10
Агуэро
3-4-1-2
1
Гьюзан
26
Кларк
15
Лескотт
21
Хаттон
4
Ричардс
5
Гуйе
8
Вествуд
26
Сиссоко
17
Верету
11
Агбонлахор
10
Айю
42
Туре
5
Гарсия
5
Гарсия
42
Туре
2
Бони
19
Стерлинг
19
Стерлинг
2
Бони
21
Сильва
17
Ихеначо
17
Ихеначо
21
Сильва
17
Верету
10
Бакуна
10
Бакуна
17
Верету
10
Айю
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Айю
11
Агбонлахор
39
Жестеде
39
Жестеде
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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