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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 02 марта 2011
Манчестер Сити
02.03.2011, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
5'
Я. Туре
24'
М. Балотелли
70'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
Замена
Д. Боята
️️️️
М. Ричардс
Замена
К. Уолкер
️️️️
Р. Данн
Замена
Жо
️️️️
Я. Туре
Замена
С. Даунинг
️️️️
Н. Дельфунесо
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Брэдли
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Замена
К. Тевес
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
К. Кларк
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Я. Туре
15'
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
Я. Туре
Пас отдал
П. Виейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
(К)
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛВ
0
Патрик Виейра
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
42
Яя Туре
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
18
Фабиан Делф
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ПВ
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Майкл Джонсон
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Астон Вилла
29
Энди Маршалл
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Кайл Уолкер
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
4-1-1-3-1
1
Харт
5
Сабалета
15
Лескотт
17
Боатенг
4
Ричардс
0
Виейра
18
Бэрри
11
Коларов
42
Туре
21
Сильва
45
Балотелли
4-3-2-1
24
Фридель
17
Херд
22
Данн
26
Кларк
18
Делф
10
Беннэн
19
Петров
4
Брэдли
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
19
Хески
4
Ричардс
28
Боята
28
Боята
4
Ричардс
45
Балотелли
32
Тевес
32
Тевес
45
Балотелли
42
Туре
21
Жо
21
Жо
42
Туре
4
Брэдли
15
Янг
15
Янг
4
Брэдли
22
Данн
36
Уолкер
36
Уолкер
22
Данн
30
Дельфунесо
19
Даунинг
19
Даунинг
30
Дельфунесо
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Жерар Улье
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
29
Энди Маршалл
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Жерар Улье
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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