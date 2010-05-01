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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 01 мая 2010
Манчестер Сити
01.05.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
41'
К. Тевес (П)
43'
Э. Адебайор
89'
К. Беллами
17'
Д. Карью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
+1
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 3:1!
К. Беллами
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Замена
М. Ричардс
️️️️
К. Тевес
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Джонсон
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Д. Карью
Замена
Э. Хески
️️️️
С. Уорнок
+1
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
А. Джонсон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Тевес
Желтая карточка
В. Компани
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Карью
Пас отдал
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Венсан Компани
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Уэйн Бридж
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЛП
0
Патрик Виейра
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦП
39
Крейг Беллами
ПП
11
Адам Джонсон
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стилян Петров
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПП
11
Джон Карью
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Сити
12
Гуннар Нильсен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
4
Компани
2
Туре
3
Бридж
5
Сабалета
34
Де Йонг
0
Виейра
25
Адебайор
39
Беллами
32
Тевес
11
Джонсон
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
3
Уорнок
39
Коллинс
3
Куэльяр
22
Данн
19
Даунинг
20
Милнер
19
Петров
11
Агбонлахор
11
Карью
32
Тевес
4
Ричардс
4
Ричардс
32
Тевес
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
11
Карью
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Карью
3
Уорнок
19
Хески
19
Хески
3
Уорнок
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
12
Гуннар Нильсен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Гуннар Нильсен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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