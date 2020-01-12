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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 12 января 2020
Астон Вилла
12.01.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 6
Завершен
Манчестер Сити
90+1'
А. Эль-Гази (П)
18'
Р. Марез
24'
Р. Марез
28'
С. Агуэро
45+1'
Г. Жезус
57'
С. Агуэро
81'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
ГОЛ с пенальти! 1:6!
А. Эль-Гази
90'
+1
81'
ГОЛ! 0:6!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Марез
Желтая карточка
Д. Грилиш
80'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Дринкуотер
79'
71'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Родри
Замена
Трезеге
️️️️
К. Хурихейн
71'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Луис
65'
63'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Фернандиньо
63'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
К. Де Брюйне
57'
ГОЛ! 0:5!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
А. Эль-Гази
53'
50'
Желтая карточка
Фернандиньо
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
28'
ГОЛ! 0:3!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
24'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Г. Жезус
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
3-2-3-2
1
Нюланд
15
Конса
30
Хаус
2
Мингс
3
Тэйлор
27
Эль-Мохамади
4
Дринкуотер
14
Хурихейн
12
Луис
10
Грилиш
21
Эль-Гази
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
9
Жезус
12
Луис
6
Накамба
6
Накамба
12
Луис
4
Дринкуотер
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
4
Дринкуотер
14
Хурихейн
7
Трезеге
7
Трезеге
14
Хурихейн
5
Фернандиньо
47
Фоден
47
Фоден
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
30
Отаменди
30
Отаменди
11
Де Брюйне
16
Родри
20
Гюндоган
20
Гюндоган
16
Родри
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
91
Ловре Калинич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
1
Клаудио Браво
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
91
Ловре Калинич
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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